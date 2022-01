Alfa betaalde hogere prijs voor vroege focus op ’22 dan verwacht

Alfa Romeo was vorig jaar een van de eerste teams die een punt zette achter de doorontwikkeling van de wagen om zich volledig te kunnen focussen op de compleet nieuwe auto die in 2022 zijn intrede doet in de sport. Mede door die beslissing kende het team uit Hinwil een bijzonder moeilijk jaar. Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi scoorden samen slechts dertien punten, waarmee Alfa Romeo slechts negende werd in het kampioenschap, alleen het Amerikaanse Haas achter zich latend.

“We besloten al heel vroeg om de focus naar 2022 te verleggen. Eind 2020 al. Misschien heb ik de impact onderschat van het feit dat we 22 races met dezelfde auto zouden rijden”, zegt Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur tegen Motorsport.com. “Het was psychologisch gezien niet makkelijk. Als je updates in de pijplijn hebt zitten, dan haal je daar misschien niet zozeer motivatie uit, maar updates zorgen wel altijd voor wat hoop. Die ontbrak nu.”

Dat Alfa Romeo in de constructeursstand voorbij is gegaan door Williams, lag volgens Vasseur echter aan twee races in het bijzonder. “Puur qua performance was het niet eens zo heel slecht. Ik denk dat we zelfs een stap hebben gemaakt ten opzichte van het jaar ervoor”, geeft de Fransman te kennen. “Als je kijkt naar waar we ons gemiddeld kwalificeerden, dan waren we sneller dan Williams, onze naaste rivaal. Op de zondagen waren we eveneens sneller dan Williams. We zijn in de races iets van veertien keer voor Williams gefinisht. Maar als je naar het klassement kijkt, dan zie je dat we in de twee races waarin echt goede kansen lagen, Budapest en Spa, niet hebben toegeslagen.”

“In Spa hadden we geen goede kwalificatie, waardoor we geen enkel punt scoorden”, aldus Vasseur over de race waarin Williams-coureurs George Russell en Nicholas Latifi tweede en negende waren geworden na een ijzersterk optreden in de kwalificatie. In Hongarije sleepte Kimi Raikkonen één WK-punt in de wacht door tiende te worden, maar eindigden Latifi en Russell voor hem als zevende en achtste. “Budapest was nog frustrerender”, meent Vasseur. “Daar hadden we een zeer goede kwalificatie, vanuit het team gezien een van onze beste aangezien we op de zesde rij stonden of iets dergelijks [zevende, red.]. Maar in de race raakten we betrokken bij de crash in de eerste bocht. Achteraf was het beter geweest als we zeventiende en achttiende waren geworden in de kwalificatie, zoals Williams. Maar het is zoals het is.”

Ondanks dat 2021 een moeilijk jaar was voor Alfa Romeo, staat Vasseur nog altijd volledig achter het besluit om het werk aan de 2021-auto vroeg stil te leggen. “Wat zouden we eraan hebben gehad als we niet alleen veel geld, maar ook veel tijd en middelen in 2021 hadden geïnvesteerd? Wat had er anders nog ingezeten? Waren we dan achtste geworden in plaats van negende? Dan is het toch beter om alles op 2022 te zetten? Gezien er in potentie dan veel meer mogelijk is? We hebben vorig jaar een gok genomen. We zullen over een paar maanden zien of die zich uitbetaalt.”

In 2021 vormen Valtteri Bottas en Guanyu Zhou het rijderspaar van Alfa Romeo.