De Formule 1 begon met het budgetplafond om het niveau van de teams meer gelijk te trekken. In 2021 mochten de formaties 145 miljoen dollar uitgeven, maar voor komend seizoen is dit met 5 miljoen dollar verlaagd. Hoewel Alfa Romeo nooit een groot budget had, zoals Mercedes en Ferrari, is de commerciële situatie van het team voor het eerst in tijden weer op gezond niveau. Naast de steun van Alfa Romeo aan de Sauber Group, gaat ook de komst van de Chinees Guanyu Zhou gepaard met een nieuwe sponsor. Gesprekken met andere potentiële sponsoren zijn nog gaande.

"We hebben op sponsorgebied nog wel onderhandelingen lopen, maar ik denk dat we dicht tegen het budgetplafond aan zitten", vertelt Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur over de situatie, die de positieve kanten van het budgetplafond ziet. "Dit is een grote kans voor het bedrijf, daar ben ik van overtuigd. Daarnaast is het ook een grote kans voor het team. Ze weten nu wat de limiet is. Het vergt een andere benadering en mentaliteit. Maar dit geeft iedereen motivatie."

De verbeterde financiële situatie van het team, in combinatie met het aantrekken van racewinnaar Valtteri Bottas als leidende coureur, maakt Vasseur optimistisch nu Alfa Romeo met de nieuwe technische reglementen in de Formule 1 een nieuw tijdperk ingaat. "Het proces in de Formule 1 verloopt altijd wat kalmpjes. Omdat afhankelijk van de coureur die je wil, het altijd een twee- of driejaren plan is", vervolgt de Fransman. "Dan is er ook nog de inertie van de auto. Dit was niet altijd gemakkelijk, want we liepen de laatste twee of drie jaar tegen problemen aan. Maar het is zoals het is. Het is voor ons duidelijk dat als je resultaten wil boeken, de fundering van het huis opgebouwd moet worden. Daarna ga je stapje voor stapje verder."

Alfa Romeo staat komend seizoen met Bottas en Zhou met een compleet nieuw rijdersduo aan de start. Antonio Giovinazzi heeft de renstal verlaten en zet zijn loopbaan door als Formule E-coureur en reservecoureur bij Ferrari. Kimi Raikkonen heeft de F1-deur na 349 Grand Prix-starts gesloten. De Fin heeft al wel een nieuw avontuur: Raikkonen wordt namelijk teambaas van het Kawasaki-fabrieksteam in het WK motocross.