Alfa Romeo hoopt toe te slaan op onbekend F1-circuit Las Vegas

Het team van Alfa Romeo is verwikkeld in een hevige strijd in het Formule 1-constructeurskampioenschap, al speelt dat grotendeels in de achterhoede af. Ondanks de meegenomen updates naar bijvoorbeeld Singapore en Qatar heeft de Zwitserse renstal langzamerhand posities verloren in de WK-stand. Zo is AlphaTauri na de Grand Prix in Brazilië over ze heen gesprongen en daarmee staat de Zwitserse renstal op de voorlaatste plaats. Voor de F1-race in Las Vegas hoopt Alfa dat ze het tij weten te keren, want voor alle teams is het een nieuw circuit. "Als er meer moeilijkheden en onzekerheden zijn, dan denk ik dat we meer kansen hebben", noemt head of trackside engineering Xevi Pujolar.

Ook Alfa reist met voldoende vraagtekens af naar het raceweekend in de gokstad, maar denkt daar juist van te kunnen profiteren. Zeker het gripniveau door de minimumtemperaturen kunnen wel eens een flinke twist aan het weekend geven. "Door de situatie waar we nu in zitten, denk ik dat we op het gebied van engineering en op het vlak van de coureurs een grote uitdaging moeten hebben om een kans te maken om de stand in het kampioenschap te veranderen", noemt Pujolar. "We hebben het dus nodig dat Vegas voor iedereen een zwaar weekend wordt en dat we daarvan gaan profiteren. Dat is onze uitdaging voor nu."

Ondanks dat er een lichte neerwaartse trend is ingezet, is Pujolar er zeker van dat Alfa nog alle kansen heeft om ook Williams te verslaan. Laatstgenoemde team staat op dit moment zevende, met twaalf punten meer dan de formatie uit het Zwitserse Hinwil. Wel is Pujolar bedachtzaam op een ander team dat volgens hem op dit moment net wat te snel is. "We kunnen nog proberen om met Haas en Williams te vechten, maar op dit moment lijkt AlphaTauri wat te snel te zijn. De snelheid die zij [in Brazilië] lieten zien, was gewoon te hoog", moet de Spaanse engineer toegeven. "Als alles gaat zoals normaal, dan wordt het heel lastig om P8 weer terug te pakken, laat staan om voor P7 te gaan vechten. Dan gaat dat erg ingewikkeld worden." Dat AlphaTauri aan een opmars bezig is blijkt wel uit de laatste drie Grands Prix. De renstal heeft in die races continu punten gescoord, waarmee zij de rode lantaarn overgaven aan Haas. Alfa Romeo heeft al sinds Qatar geen punt meer gescoord.