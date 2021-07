Alfa Romeo gunt Kubica deelname aan F1-training in Hongarije

Als test- en reservecoureur van Alfa Romeo speelt Robert Kubica een belangrijke rol in de ontwikkeling van de C41. In de aanloop naar de Spaanse en Oostenrijkse Grands Prix moest Kimi Raikkonen zijn zitje tijdens de eerste vrije training al afstaan aan de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. Dat moet de Fin deze vrijdag opnieuw doen, want Kubica neemt dan plaats in zijn bolide tijdens de eerste oefensessie op de Hungaroring.

“Het is altijd goed om terug te keren in de auto. Dat geldt vooral als het in Boedapest is, dat is namelijk de race die het dichtste bij Polen wordt verreden”, zei Kubica, die uitkijkt naar het moment dat hij de Poolse vlaggen ziet tijdens de training. “Maar zodra je in de auto stapt, ligt de focus op zo goed mogelijk werk leveren voor het team en de engineers helpen met de afstelling van de auto. De marges in de middenmoot zijn heel klein, dus iedere verbetering kan cruciaal zijn.”

Het werk dat Kubica eerder dit seizoen leverde tijdens zijn trainingen in Spanje en Oostenrijk en de tweedaagse bandentest na de Spaanse GP wordt door Alfa-teambaas Frederic Vasseur zeer gewaardeerd. “Robert heeft dit jaar tot dusver geweldig werk geleverd en we zijn blij om hem in Boedapest weer in de auto te zien. Zijn technische feedback heeft ons geholpen met het afstellen van de auto en we geloven erin dat hij in de loop van het seizoen nog meer uit ons pakket kan halen.”