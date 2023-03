Alfa Romeo staat na de races in Bahrein en Saudi-Arabië zesde in het constructeurskampioenschap, met vier punten dankzij de achtste plaats van Valtteri Bottas op het Bahrain International Circuit. Het Zwitsers-Italiaanse team kwam in Jeddah niet in de buurt van punten en hoopt nu op beterschap in Australië.

Hoewel de eerste twee races nog geen reden tot juichen waren voor Alfa Romeo, heeft het team flink wat vertrouwen dat het in Melbourne beter zal gaan. "We zien de race in Melbourne met vertrouwen tegemoet, wetende dat we alles in huis hebben om weer voor de punten te strijden", blikt teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi vooruit op de Australische Grand Prix. "We hebben onze tijd in Jeddah gebruikt om te begrijpen hoe we meer uit dit huidige pakket kunnen halen."

Daarnaast is er nog een reden voor vertrouwen bij Alfa Romeo: het team neemt namelijk nieuwe onderdelen mee. "We kunnen niet wachten om deze te evalueren, nu het team probeert om de prestaties van de C43 te verbeteren", zegt Bravi. "Al met al kijken we uit naar Australië. Het is een moderne klassieker in de Formule 1 en het is altijd een speciaal gevoel om daar te zijn."

Dat Valtteri Bottas zin heeft in de Grand Prix van Australië, mag geen geheim heten. De Fin heeft de Australische stijl omarmd door een matje en snor te groeien. Bovendien was hij afgelopen week in Adelaide voor een demo in een typisch Australische V8. "Het is geen verrassing dat ik van Australië houd, iedereen weet dat nu wel! Ik zie dit zowat als een thuisrace. Ik was afgelopen weekend bij het Adelaide Motorsport Festival, waar ik in een Aussie V8 en klassieke touringcar van Alfa Romeo reed. Ik ben dus alvast in de stemming om te racen."

"Ik ben echt gebrand op een goed resultaat voor het team op een circuit dat ik leuk vind. Ik ben er sterk van overtuigd dat onze auto de potentie heeft om hier goed te presteren, zodat we het moeizame weekend in Saudi-Arabië achter ons kunnen laten. We hebben gezien hoe dicht iedereen bij elkaar zit dit seizoen, maar als we vanaf het begin van het weekend een sterke prestatie neerzetten, kunnen we weer in de punten komen."

Ook Zhou Guanyu gelooft in een goed resultaat van Alfa Romeo, ook al was het resultaat in Jeddah niet waar hij op gehoopt had. "Na de sterke prestaties in Bahrein hadden we meer verwacht van Jeddah, maar die race heeft ons geloof dat we in Melbourne weer op een hoog niveau kunnen presteren, niet aangetast. We weten wat we moeten doen om punten in de wacht te slepen. We hebben bovendien enkele updates die we moeten testen. We hebben er vertrouwen in dat we een succesvol weekend kunnen hebben."