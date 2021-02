Alfa Romeo: Gevolgen budgetplafond F1 ‘pas in 2023’ merkbaar

Vanaf 1 januari is het budgetplafond in de Formule 1 in werking getreden. In eerste instantie werd bepaald dat de teams door de invoering van het financiële reglement nog maar 175 miljoen dollar per jaar mogen uitgeven, maar vanwege de coronacrisis is de uitgavenlimiet voor 2021 vastgesteld op 145 miljoen dollar. In de komende jaren daalt dat bedrag nog verder tot 135 miljoen dollar in 2023, hoewel er een reeks kostenposten is die buiten het budgetplafond vallen, zoals de salarissen van de rijders en de drie best betaalde medewerkers van het team. Het doel van de ingreep is vanzelfsprekend om de kosten in de F1 te drukken, maar bovenal om het speelveld voor alle teams gelijker te maken.

Zehnder, de teammanager van Alfa Romeo, denkt dat de vijf kleinste teams in de F1 inderdaad kunnen profiteren van het budgetplafond, maar hij verwacht niet dat de effecten ervan in 2022 merkbaar zijn. “Wij zijn heel efficiënt. Als ik de werknemerslijsten van alle teams bekijk en vergelijk, dan hebben wij altijd de minste medewerkers op het circuit. Het voordeel wordt echter pas vanaf 2023 of 2024 zichtbaar", zei hij tegen Auto, Motor und Sport. "De grote teams gaan niet ineens 300 tot 400 mensen op straat zetten. Ze gaan de overgangsperiode benutten om met meer middelen en personeel de nieuwe auto’s voor 2022 te ontwikkelen. Bij reglementswijzigingen hebben de rijke teams altijd een voordeel. Qua processen kan het echter zo zijn dat de grote teams het in de overgangsfase lastiger vinden dan de teams die niets hoeven te veranderen.”

Maar eerst staat 2021 op het programma voor Alfa Romeo. Het belooft voor alle teams een zwaar jaar te worden, waarin liefst 23 races op de kalender staan en voor het eerst onder het budgetplafond geopereerd dient te worden. Daarnaast moet niet alleen de auto voor 2021 doorontwikkeld worden, maar wordt er ook een geheel nieuwe auto ontwikkeld voor de nieuwe technische reglementen van 2022. In combinatie met het coronavirus kan 2021 het zwaarste F1-seizoen ooit worden, maar Zehnder weet niet of dat ook daadwerkelijk het geval is. “We weten gewoon niet wat we moeten verwachten. Wat als Engeland de economie drie weken stillegt? Alle teams moeten dan verplicht drie weken dicht en alles wordt vertraagd. Als je je bedenkt dat we de 2021-auto een beetje moeten ontwikkelen met 23 races op de kalender terwijl de focus vol op 2022 ligt, dan wordt het een zwaar jaar.”