Alfa Romeo: Gevoel dat we wat goed te maken hebben in Frankrijk

Het eerste jaar onder de gloednieuwe technische reglementen van de Formule 1 verloopt prima voor Alfa Romeo. Met 51 punten staat het team na elf races op de zesde plek bij de constructeurs en in zeven van de elf races pakte minimaal een van de coureurs punten. Twee van de vier puntloze races waren echter de laatste twee wedstrijden in Groot-Brittannië en Oostenrijk. Op Silverstone vielen Valtteri Bottas en Zhou Guanyu uit, terwijl zij in Oostenrijk buiten de punten eindigden. Het zijn niet de resultaten waarop werd gehoopt en dus wil Zhou in Frankrijk terugslaan.

"Er is een beetje het gevoel dat we iets goed te maken hebben na de laatste back-to-back en ik denk dat we de laatste races zeker niet hebben gekregen wat we eigenlijk hadden verdiend", blikt de debuterende Chinees vooruit op de Franse GP. "Ik denk dat we een kans hebben om het hier goed te doen en terug te keren op het prestatieniveau dat we in Canada lieten zien. Hopelijk scoren we dan de punten die we nu enkele races op rij zijn misgelopen. De tegenstand gaat zoals altijd sterk zijn, maar we zijn er klaar voor om de baan op te gaan en ons beste beentje voor te zetten."

Teambaas Frederic Vasseur erkent dat het team in Silverstone en Spielberg niet presteerde zoals gehoopt. "Het lukte ons niet om punten te scoren in deze races, maar het team heeft hard gewerkt om de oorzaak van onze prestaties te vinden en we geloven erin dat we terug kunnen keren op het niveau dat we eerder in het seizoen lieten zien", zegt hij. Het concrete doel is dus om punten te scoren op Paul Ricard. "Het middenveld wordt met de race spannender en krapper en dit levert zeer vermakelijke duels op, maar onze doelstelling is om deze strijd te winnen. We eindigden in Oostenrijk net buiten de top-tien, dus ons startpunt voor dit weekend is om dat te verbeteren."

Bottas werd elfde op de Red Bull Ring en kon zijn inhaalrace dus niet belonen met een punt. Dat is mede te danken aan de kleine verschillen tussen de teams in de middenmoot. In Frankrijk verwacht hij wat dat betreft meer van hetzelfde. "De strijd in het middenveld gaat opnieuw heel spannend worden en de race zou net als vorig jaar, toen we enkele goede inhaalacties hadden, opnieuw een vermakelijke moeten worden. We moeten ons richten op het zo goed mogelijk uitvoeren van ons werk op de baan en terug te keren op de plek waar we thuishoren: in de punten."