Alfa Romeo: F1-teams speelden spel met FIA over gewichtslimiet

De Formule 1 schakelde dit seizoen over op een nieuw technisch reglement waarmee het veiliger en makkelijker zou moeten worden om andere auto’s te volgen. Het had wel gevolgen voor het gewicht van de Formule 1-wagens, onder meer door de 18 inch-wielen die sinds dit seizoen gebruikt worden. Uiteindelijk werd de gewichtslimiet van 795 kilogram verhoogd naar 798 kilogram. Ondanks deze concessie van de FIA zitten veel teams nog steeds boven de gewichtsnorm. Red Bull en Mercedes kwamen in Imola met updates om het gewicht van de wagen terug te brengen. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is de RB18 nog altijd zo’n 10 kilo te zwaar, maar is er reeds wat van dat gewicht weggenomen.

Alfa Romeo is naar verluidt het enige team dat op de 798 kilogram zit. Het team heeft dit seizoen een goede start gemaakt en staat momenteel vijfde bij de constructeurs. In een exclusief interview met Motorsport.com liet Alfa Romeo-teambaas Vasseur weten dat de concurrerende teams spelletjes gespeeld hebben om het minimumgewicht nog verder op te drijven. “Ik begrijp de ophef erover niet. Als je begint met het ontwerpen van een nieuwe auto kijk je in de eerste plaats naar het gewicht. Dat is het belangrijkste doel. Niemand kan verrast zijn over het gewicht, sommige teams hebben een spelletje gespeeld met de FIA om op het laatste moment nog meer te veranderen aan het minimumgewicht.”

Dat zou oneerlijk zijn tegenover de teams die het wel goed gedaan hebben, zegt Vasseur: “Het zou gewoon fout zijn, we hebben in de zomer al wat beslissingen genomen over complexe zaken die ook verband houden met het gewicht. We hebben keuzes moeten maken. En je weet dat de Formule 1-wereld nu eenmaal zo is, iedereen probeert een spel te spelen.”

Volgens Vasseur is het duidelijk waarom sommige teams klagen over de gewichtslimiet. “Het is helder dat het doel makkelijk te halen was”, zegt hij. “Onze auto is zeker niet te zwaar. Sommige andere teams zitten er juist boven omdat ze bepaalde keuzes gemaakt hebben om elders voordeel te halen. Het gewicht is echter een belangrijke factor.”