Dat Red Bull een klasse apart is dit jaar, is in de eerste zeven races wel gebleken. Het team won alle zeven races, waarbij Max Verstappen met vijf overwinningen de sterkere van de Red Bull-coureurs is. Het gat naar de Oostenrijkse renstal is groot, maar de resultaten daarachter laten zich niet makkelijk voorspellen. Met name in Barcelona werd duidelijk dat de teams in het middenveld dicht bij elkaar zitten, waardoor de resultaten snel afhankelijk zijn van de baankarakteristieken en of deze bij de auto passen. Alpine heeft de afgelopen races vooruitgang geboekt en zich meer richting de top-vier teams gewerkt, maar teams als McLaren, AlphaTauri, Haas F1 en Alfa Romeo strijden elke race weer om de laatste punten.

Alfa Romeo's head of trackside engineering Xavi Pujolar merkt ook dat de verschillen in het middenveld klein zijn, waardoor elke honderdste of duizendste van een seconde het verschil kan maken tussen een puntenfinish, of ver buiten de punten eindigen. "Het zit allemaal zo extreem dicht bij elkaar dat er tussen P9 en P19 niets zit. Om te zeggen dat we P9 of P10 zijn... Ik denk dat er daar een groep is die heel wispelturig is en van run tot run in de vrije training of van sessie tot sessie kun je op elke positie zitten", zegt Pujolar. "Dat zet druk op ons, maar ook op iedereen in die groep. Het is dus ontzettend belangrijk dat we naar alle details kijken en dat we alles optimaliseren voor elke race."

In Spanje scoorde twee punten dankzij de negende plaats voor Zhou Guanyu. Daarmee heeft Alfa Romeo volgens Pujolar het resultaat gemaximaliseerd. "Dat is hoe we punten pakken. Maar het wordt lastig om dat elk weekend te doen, omdat iedereen hetzelfde doel nastreeft." Dat het zo lastig is voor middenveldteams om punten te scoren, is mede te danken aan de toegenomen betrouwbaarheid van de bolides, stelt de Spanjaard. "Als alles al zo spannend is voor ons - voor iedereen, maar vooral voor ons - dat leggen we de nadruk op het uitrijden van de races."

"Als je die strijd wil winnen, moet je eerst de finish halen", voegt Pujolar toe. "Maar iedereen doet hetzelfde. Iedereen wil er aan het einde van de race bij staan. Daarom is het ook zo extreem lastig [om punten te scoren]. Qua performances zit het heel dicht bij elkaar. Als iedereen dan de race uitrijdt, is het nog lastiger om punten te scoren." Bovendien ziet Pujolar dat er nu sprake is van een top-vier aan teams, waardoor de rest 'eigenlijk alleen om punten op de laatste twee posities strijdt'.