Tijdens de eerste langere runs met de nieuwe Formule 1-auto’s kwamen alle teams erachter dat hun bolides op hoge snelheid hobbelden op het rechte stuk. Dit is het gevolg van de terugkeer van het grondeffect, dat in de nieuwe technische reglementen voor 2022 is ingebouwd. Voor de coureurs was de porpoising onprettig en voor de teams onhandig, omdat meerdere auto’s erdoor beschadigd raakten. Bovendien moesten zij hierdoor aan de slag met het veranderen van de afstelling, zodat het probleem beheersbaar werd.

Mercedes-coureur en GPDA-directeur George Russell meldde tijdens de test al dat de porpoising een probleem voor de veiligheid zou kunnen worden als de situatie zou verergeren. Een oplossing zou in zijn ogen gevonden kunnen worden in de terugkeer van de actieve wielophanging. Alfa Romeo was in Barcelona een van de teams die het zwaarste te lijden had onder porpoising, maar desondanks waren coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou vol vertrouwen dat het probleem opgelost zou worden. Ook vertrouwen zij erop dat dit niet tot een veiligheidsissue leidt.

“Het lijkt in ieder geval voor ieder team een uitdaging te zijn”, vertelde Bottas. “Op dit moment denk ik niet dat het een veiligheidsprobleem is. Het is de manier waarop de aero van de auto werkt en het is een feit dat je meer downforce hebt als je lager gaat met de auto. En als je in staat bent om met een laag afgestelde auto te rijden, vind je misschien wat extra snelheid. Maar op sommige plekken gaat het ten koste van de rit zelf, vooral op hoge snelheid en op de hobbels. Het is dus best interessant, een nieuwe filosofie qua aerodynamica van de auto, maar ik denk niet dat het kopzorgen gaat opleveren.”

'Porpoising niet lang onderwerp van gesprek'

Door meerdere problemen was Bottas in Barcelona de coureur met het laagste aantal gereden ronden. Ook kreeg het team dus te maken met het hobbelen op de rechte stukken. “Als team moeten we eromheen werken en we moeten ervoor zorgen dat we betrouwbaar genoeg zijn voor deze reglementen. Dat geldt voor ieder team”, vervolgde hij. “Ik denk dat het nu een groot onderwerp van gesprek is, maar ik kan me voorstellen dat de teams het beter en beter gaan begrijpen zodra het seizoen begint, waardoor het een minder groot probleem wordt en er ook minder over gesproken wordt.”

Teamgenoot Zhou merkte op dat de situatie bij Alfa Romeo op de tweede dag al flink verbeterd was ten opzichte van de eerste dag, hoewel het team wel toegaf dat het compleet verrast werd door de porpoising. “Het probleem is nog steeds ietwat aanwezig. Voor alle teams lijkt dit de grootste beperking van de nieuwe auto”, zei de Chinese debutant. “We moeten een manier vinden die ons zoveel downforce als mogelijk oplevert terwijl we het hobbelen op het rechte stuk beperken. Qua veiligheid zou dat geen problemen op moeten leveren.”