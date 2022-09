De beslissing van Alfa Romeo om na 2023 niet meer samen te werken met Sauber, werd op dezelfde dag naar buiten gebracht als waarop Audi bekendmaakte de Formule 1 in te willen stappen. Het lijkt erop dat Audi vanaf 2026 de handen ineen zal slaan met Sauber. Het is nog niet bekend of Alfa Romeo op een andere manier betrokken wil blijven in de Formule 1. Dit zou in ieder geval met een merk met Ferrari-motoren moeten zijn. Andere opties voor de toekomst van het merk zijn kampioenschappen als de Formule E of het FIA World Endurance Championship.

Volgens CEO Jean-Philippe Imperato is er nog van alles mogelijk. “Ik sta overal voor open”, vertelt hij aan Motorsport.com. “Het is een periode die me de kans geeft om alles uit te zoeken zonder druk. Ook al moeten we de beslissing voor het einde van het jaar nemen, dan hebben we nog steeds maanden de tijd om te zien hoe het er voor staat. Ik heb geen haast. Alles ligt op tafel. Ik zou het liefst het beste compromis vinden tussen ons motorsport-DNA en de elektrische transitie die nu plaatsvindt. Ik probeer consistentie op te bouwen tussen de historie en de genoemde overgang, en dat is niet makkelijk.”

Over de reden van het naar buiten brengen van het nieuws, precies op de dag waarop Audi bekend maakte in te willen stappen, is Imperato duidelijk. “De behoefte aan duidelijkheid is erg groot. Ik wilde een duidelijk bericht verzenden. Als eerste wilden we het contract met Sauber voor 2023 verlengen. Ik ben blij met Sauber. Niet alleen op zakelijk gebied, maar ook hoe we samenwerken. Daarnaast moet je niet vergeten wat we een jaarlijkse deal met Sauber hebben, die we elk jaar in juli kunnen stoppen. Ten derde brengen we in 2024 onze eerste 100% elektrische wagen. We moeten dus niet drie maanden vooruit plannen, maar verder dan dat. Dus ik heb gezegd dat we een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis moeten beginnen, een nieuw hoofdstuk in ons avontuur. Het is meer dan puur de geschiedenis met Sauber en de motorsport. Ik wilde duidelijk zijn.”

Gevraagd naar of er plannen zijn buiten de Formule 1, zoals wellicht een project in het WEC, antwoordt Imperato: “Er is nog niets definitief voor 2024. Ik ben nu gefocust op 2022 en 2023. In de komende maanden staan we open voor de overwegingen en studies voor de jaren daarna. Ik kom erop terug op de dag dat ik denk dat we iets hebben dat thuishoort bij het DNA van Alfa Romeo. Ik moet consistent zijn. Italiaanse sportiviteit, dat is voor mij wat Alfa Romeo is.”

De Fransman wil nog een ding toevoegen over een mogelijke F1-toekomst. “Het is in ieder geval duidelijk, om nog maar eens helder te zijn, dat we nooit met een andere motor zouden rijden dat met Ferrari, mochten we in de F1 blijven.”