Alfa Romeo heeft onlangs de nieuwe Alfa Romeo Tonale in de showroom gezet. Het is Alfa Romeo's eerste volledige elektrische C-SUV en dat wil het merk in Baku uitgebreid vieren. Speciaal voor deze gelegenheid heeft het gelijknamige Formule 1-team een nieuwe livery van de plank getrokken. Normaal gesproken is de C42 voorzien van rode en witte kleuren, maar daar is op de engine cover groen aan toegevoegd en dus is wagen gehuld in de kleuren van de Italiaanse vlag.

"De nieuwe kleurstelling, ontworpen door Alfa Romeo's eigen Centro Stile, is uiteraard ook een eerbetoon aan de Italiaanse vlag en een nieuwe stap in de versteviging van de sterke banden tussen het legendarische automerk en de Sauber Group", zo staat te lezen in het persbericht.

Met de nieuwe kleuren gaan Alfa Romeo-coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu wederom op jacht naar punten. De renstal heeft voorlopig goed ingespeeld op de nieuwe technische regelgeving en de van Mercedes overgekomen Bottas kan goed uit de voeten met de C42. Zhou is dit jaar de enige rookie en scoorde in de seizoensopener in Bahrein meteen zijn eerste punten. Daar is het vervolgens bij gebleven, dit tot grote frustratie van de Chinees zelf. Zijn Finse teamgenoot hoopt op een vlekkeloos weekend in de straten van Baku.

Bekijk meer foto's van de nieuwe kleurstelling

