Alfa Romeo C39 krijgt vandaag shakedown met camouflagelivery

Kimi Raikkonen zal vandaag met Alfa Romeo op Fiorano zijn nieuwe wagen aan een eerste test onderwerpen. De wagen beschikt over een camouflagelivery. De echte onthulling van de wagen vindt pas op 19 februari plaats, wanneer ook de eerste echte testdag van het nieuwe F1-seizoen in Barcelona begint.

Raikkonen reed ook vorig jaar op Fiorano nog voor de officiële onthulling in de nieuwe wagen van Alfa Romeo. Teamgenoot Antonio Giovinazzi zal wederom niet in actie komen. Volgens enkele geruchten is de tijdelijke camouflagelivery een knipoog naar het thema van de dag waarop de C39 zijn debuut maakt, namelijk Valentijnsdag. Raikkonen moet met demo-banden van Pirelli rijden, want volgens de reglementen zijn dezelfde compounds als die voor de Grands Prix niet toegestaan.

Update: Raikkonen is 's ochtends de baan al opgegaan voor een eerste run van de C39. De eerste actiefoto's van het moment dat de F1-coureur in de wagen rondreed zijn hieronder te zien.