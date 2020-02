Foto's: Dit is de nieuwe Alfa Romeo C39

Als laatste team haalde Alfa Romeo in de pitstraat van het Circuit de Barcelona-Catalunya het doek van de nieuwe C39. De bolide had reeds een shakedown achter de rug maar die vond plaats met een tijdelijke kleurstelling. In de pitstraat voorafgaand aan de eerste wintertestdag haalden Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi het doek van hun nieuwe wapen.

Bekijk hieronder de nieuwe C39: