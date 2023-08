Alfa Romeo brengt ode aan Zandvoort met speciale F1-livery

Donderdag werd in de paddock van Circuit Zandvoort een veiling gelanceerd van de Art Car van Alfa Romeo, die het team aan het begin van het jaar liet maken door graffitikunstenaar Boogie en dit jaar op verschillende plekken in Europa te zien was. Dit weekend staat de wagen tentoongesteld in een stand achter de hoofdtribune aan het begin van de fanzone.

Om extra aandacht te vragen voor de veiling, waarvan de opbrengst naar Save the Children gaat, heeft Alfa Romeo enkele elementen van de Art Car opgenomen in de livery van de auto waarmee Valtteri Bottas en Zhou Guanyu dit weekend rijden. Op de voorvleugel staat groot Zandvoort geschreven met dezelfde graffitiletters als die op de Art Car te bewonderen zijn, de namen van de coureurs prijken op dezelfde manier op de sidepods. Het eerste bod werd donderdag uitgebracht door Valtteri Bottas: 7.777 Britse pond. Vervolgens ging teamafgevaardigde Alessandro Alunni Bravi daar ruim overheen met een bod van 35.000 Britse pond. Ook worden er andere items, waaronder helmen en racepakken met daarop de graffitiletters, geveild voor het goede doel.

Het team koos voor de graffiti van Boogie, omdat het team met dit project de Formule 1 dichter bij de gewone man en vrouw wil brengen. Bovendien is de in Duitsland geboren kunstenaar, die internationale bekendheid geniet, woonachtig in Zwitserland, waar de renstal haar thuisbasis heeft. Boogie was donderdag zelf ook aanwezig bij de lancering van de veiling van zijn kunstwerk. “Het was niet dat ik gewoon maar begonnen ben met spuiten”, zei hij tegenover onder andere Motorsport.com over de totstandkoming van de Art Car. “Er zit een idee achter. Graffiti draait voornamelijk om letters en elke letter die je op de auto ziet staan, staat symbool voor één teamlid. Elke letter is uniek. Elke letter heeft een eigen vorm en een eigen karakter. Maar samen vormen ze een supersterk geheel, net als dit team.”

Boogie was zeer vereerd toen hij door Alfa Romeo benaderd werd voor dit project. “Men stelde mij als eerste de vraag wat ik van de Formule 1 vond. Of ik het leuk vind of niet. Ik antwoordde: ‘Ik ben Duitser en in Duitsland hebben we de Autobahn. We zijn dol op snelheid. Daarnaast kom ik uit een echte autofamilie. Mijn opa was monteur. Vervolgens vroegen ze of ik dit project wilde doen. Het antwoord laat zich raden.”

Van graffiti spuiten op straat naar een Formule 1-auto onder handen nemen is een grote stap, erkent Boogie in een apart gesprek met Motorsport.com: “Ik spuit af en toe ook nog steeds op straat hoor, maar dat brengt geen brood op de tafel. Ik heb op een zeker moment besloten dat ik geld wilde verdienen met iets wat ik graag doe en waar ik een passie voor heb. Vervolgens ben ik van mijn hobby mijn werk ga maken. Maar ik had nooit verwacht dat ik een project als dit zou kunnen doen. Ik voel me enorm gezegend. Als je me twintig jaar geleden had gezegd dat ik hier zou staan voor een interview met jou over een Art Car die ik gemaakt heb voor het Alfa Romeo F1 Team, dan had ik tegen je gezegd: ‘Ga weg, droom lekker verder.’ Dus dat ik hier ben, is zeker niet normaal voor me. Dit is een van de grootste projecten die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Ik hoop dat ik veel mensen blij maak hiermee. En ik denk dat dit soort projecten ook belangrijk zijn voor de graffitiscene. Het laat zien dat graffiti niet alleen draait om het toebrengen van schade, maar dat het ook een positieve boodschap heeft. Dit is gewoon onze manier om onze stempel op de wereld te drukken.”