Alfa Romeo heeft naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe partner gevonden voor het Formule 1-seizoen 2024, zo hebben onze collega’s van Motorsport.com Italië vernomen. De Italiaanse straatautofabrikant maakt waarschijnlijk de overstap naar Haas. Sinds november 2017 is Alfa Romeo verbonden aan Sauber. Die deal werd destijds opgezet door toenmalig voorzitter Sergio Marchionne om de sportieve uitstraling van het merk te vergroten. De samenwerking met Sauber bleek een succes. Alfa Romeo kreeg zonder enorme investeringen veel naamsbekendheid. In tegenstelling tot veel andere fabrikanten is Alfa Romeo namelijk niet als technisch partner betrokken bij het F1-team, maar draait het om niet veel meer dan een titelsponsoring.

Dat de samenwerking zou eindigen, is al enige tijd bekend. Audi heeft Sauber overgenomen met het oog op de Formule 1-entree in 2026. De komende jaren wordt de structuur omgebouwd en daarin is er geen ruimte meer voor Alfa Romeo. Het Italiaanse merk is op zoek gegaan naar alternatieven. Alle mogelijke scenario’s zijn besproken: van een toetreding tot het FIA World Endurance Championship (in samenwerking met Peugeot) tot een langer verblijf in de Formule 1. Al in mei vonden gesprekken plaats tussen Alfa Romeo en Haas F1-teambaas Guenther Steiner over een mogelijke samenwerking. De Amerikaanse renstal maakte direct duidelijk dat er geen mogelijkheid is om net als bij Sauber als titelsponsor toe te treden, aangezien het team wil vasthouden aan de naam Haas.

Volgens Motorsport.com Italië gaat het derhalve slechts om een ‘rebranding’ van de Ferrari F1-motor van Haas. De motoren waarmee de renstal rijdt zouden dus omgedoopt moeten worden tot Alfa Romeo’s. Zo blijft de fabrikant zichtbaar in de sport, zij het op een iets kleinere schaal. Een dergelijke deal is niet nieuw in de Formule 1. In 2016 werd de Renault power unit van Red Bull omgedoopt tot Tag-Heuer, en eerder vond een vergelijkbare samenwerking plaats tussen de horlogemaker en McLaren.