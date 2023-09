Zhou Guanyu maakte in 2022 zijn Formule 1-debuut, werkte een uitstekend jaar af en werd beloond met een nieuw jaarcontract. De afgelopen tijd hingen er echter vraagtekens boven een nieuwe deal. Naar verluidt keek Sauber ook naar junior Théo Pourchaire. De Fransman doet het momenteel goed in de Formule 2 en gaat aan de leiding van dat kampioenschap. Toch heeft Alfa Romeo besloten te verlengen met Zhou. Dit betekent dat de rijdersopstelling van Alfa Romeo in 2024 ongewijzigd blijft, aangezien Valtteri Bottas' contract tot eind 2025 loopt.

De bevestiging van de 24-jarige coureur houdt ook in dat hij volgend jaar eindelijk de kans krijgt om in zijn thuisland te racen. Door de coronapandemie stond de Grand Prix van China in Shanghai van 2020 tot en met 2023 niet op de F1-kalender. "Het is altijd een geweldig gevoel om opnieuw een krabbel te zetten, vooral als je weet hoe de zaken ervoor staan", zegt Zhou. "Ik ben er trots op om deel uit te maken van Alfa Romeo en dankbaar voor hun vertrouwen. Ik werk vanaf de eerste dag al keihard en de motivatie om dit te blijven doen is groot. Mijn band met Valtteri is goed. We werken nauw samen om het team vooruit te helpen. Ik kijk ook uit naar het racen in eigen eigen land, voor mijn thuispubliek. Dat wordt geweldig. Ik ben er trots op dat ik dat moment kan delen met iedereen die mij gesteund heeft."

Met het aanblijven van Zhou kiest Alfa Romeo, dat vanaf 2024 hoogstwaarschijnlijk twee F1-seizoenen onder de naam Sauber verdergaat in verband met de overgang naar Audi, voor stabiliteit. "De beslissing om deze reis voort te zetten met een ongewijzigde bezetting, is een bewijs van de investering die we in ons project hebben gedaan", zegt teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi. "Niets in de Formule 1 verandert van de ene op de andere dag. We kiezen bewust voor stabiliteit en om samen te blijven bouwen aan het team, terwijl we beginnen aan een belangrijke overgangsperiode." De Italiaan prijst zijn beide coureurs: "Valtteri en Zhou staan bekend om hun talent en vaardigheden. Ze werken goed samen", vervolgt Bravi. "Ze zijn goed op elkaar ingespeeld en pushen elkaar. Valtteri heeft een leidersrol op zich genomen. Hij zet ons allemaal onder druk om het beste van onszelf te geven. Zhou maakte de afgelopen twee jaar indrukwekkende stappen en we verwachten dat hij dit in 2024 voortzet. Nu ligt de bal weer bij ons. We moeten beide rijders een goede auto geven en ze in de beste omstandigheden zetten om ze te laten presteren."