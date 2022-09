Officieel: Zhou Guanyu racet ook in 2023 voor Alfa Romeo

De aankondiging van het aanblijven van Zhou Guanyu valt samen met de terugkeer van de Formule 1 naar twee Aziatische circuits. Komend weekend staat voor het eerst sinds 2019 de Grand Prix van Singapore weer op het programma, terwijl de race op het Japanse Suzuka een week later plaatsvindt.

Zhou was bij de aftrap van het F1-seizoen 2022 de enige rookie en finishte met een tiende plek gelijk in de punten. In Canada deed de Chinees hier een schepje bovenop met de achtste plek. Op Monza voegde hij opnieuw een tiende plek toe aan zijn cv. De Alfa Romeo-coureur staat momenteel 17e in het kampioenschap. Zijn debuutjaar is voorlopig uitstekend te noemen. De Chinees maakt weinig fouten, al is hij wel veel geplaagd door technisch malheur. Op Silverstone was Zhou betrokken bij een akelige crash, waar hij wonder boven wonder ongedeerd uitkwam.

Het team is onder de indruk van Zhou's houding en inzet. De Zwitserse formatie merkt op dat Zhou een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het simulatorwerk en daarnaast alles op alles zet om alles uit de C42 te halen. Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur vindt Zhou de grootste verrassing van 2022 en verwacht dat zijn coureur volgend F1-seizoen weer een stap gaat maken. "Ik kijk ernaar uit om met Zhou te blijven werken", zegt de Fransman. "Vanaf de eerste werkdag tijdens de test in Abu Dhabi vorig jaar heeft hij indruk gemaakt met zijn aanpak. Dat is een zeer positieve eigenschap. We wisten al dat hij snel was, maar hij heeft zich in een korte tijd aangepast aan F1. De manier waarop was voor ons een van de beste verrassingen van het seizoen. Hij is een heel aardige kerel. Iedereen in het team houdt van zijn persoonlijkheid en zijn houding. Hij had de nederigheid om vragen te stellen en te leren. Zowel van de engineers als van Valtteri Bottas. Deze info paste hij toe om per race te verbeteren. Hij gaat ongetwijfeld weer een stap maken naarmate ons team verder groeit."

De droom stopt niet

Zhou is andersom ook te spreken over de werkwijze van Alfa Romeo. Het bereiken van de Formule 1 was in ieder geval een droom die uitkwam en eentje die in 2023 niet stopt. "De herinneringen van mijn eerste race zullen me altijd bijblijven", zegt de coureur. "Het team heeft me ontzettend gesteund. Vanaf de eerste dag werd ik al welkom geheten en ze hebben me geholpen om me aan te passen aan deze complexe klasse in de autosport. Ik wil nog meer bereiken in deze sport en met dit team. Het harde werken dat we sinds de start van dit jaar leveren, is slechts de eerste stap in waar we volgend jaar willen staan. Er valt nog genoeg te leren en te ontwikkelen, maar ik heb vertrouwen in ons werk. Ik kijk uit naar ons volgende hoofdstuk samen."