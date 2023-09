Alfa Romeo bekijkt opties voor Pourchaire: “Geen gesloten deuren”

Op de donderdag van het Grand Prix-weekend in Singapore werd bekend dat Alfa Romeo - dat dan waarschijnlijk weer als Sauber op de grid staat - ook in 2024 Valtteri Bottas en Zhou Guanyu als rijdersduo heeft. Daardoor wacht Theo Pourchaire, de koploper in het Formule 2-kampioenschap, opnieuw een rol als reserverijder. Ervan uitgaande dat hij eind november in Abu Dhabi de titel veiligstelt - met nog één raceweekend te gaan heeft hij 25 punten voorsprong op nummer twee Frederik Vesti - is de Fransman na Oscar Piastri (2021) en Felipe Drugovich (2022) de volgende F2-kampioen die niet gelijk doorstoot naar de Formule 1. Wel debuteerde Piastri dit jaar bij McLaren, terwijl Drugovich reservecoureur van Aston Martin is.

Alessandro Alunni Bravi, de teamvertegenwoordiger van Alfa Romeo, laat weten dat Pourchaire voor de verdere toekomst nog zeker in beeld is als F1-racecoureur. “We bespreken samen wat het beste programma is om hem klaar te stomen voor de Formule 1”, zegt Alunni Bravi. “Voor de toekomst zijn er voor hem geen deuren gesloten. We willen dat hij nauw bij het F1-team betrokken blijft, omdat we hem voor dit seizoen hebben gevraagd zich volledig te richten op de Formule 2 en hij het uitstekend doet. Ik denk en hoop dat hij het kampioenschap zal veroveren in Abu Dhabi.”

“We moeten kijken wat voor hem de beste manier is om voorbereid te worden op de Formule 1”, vervolgt Alunni Bravi, eraan toevoegend dat kilometers maken in een oude F1-wagen lastig wordt. “We hebben geen oude auto, zoals bijvoorbeeld Aston Martin, McLaren en Mercedes wel hebben. Dat is een grote beperking, maar misschien is het volgend jaar wel mogelijk. We bespreken het intern. Qua budget is het best duur, maar we willen alle kansen bekijken. Voor een coureur als hij staan de deuren open.”

Alfa Romeo moet nog aan de verplichting voldoen om gedurende het seizoen twee vrije trainingen aan een rookie te geven, waarvoor Pourchaire de meest logische kandidaat is.

Video: Alfa Romeo verder met Bottas en Zhou