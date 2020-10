Alfa Romeo jaagt op AlphaTauri maar ‘moet op ieder vlak verbeteren’

Vier punten scoorde Alfa Romeo pas tijdens het seizoen 2020. Giovinazzi bracht het team tijdens de GP van Oostenrijk meteen op het scorebord met een negende plaats, terwijl Raikkonen na een tijdstraf hetzelfde resultaat behaalde op Mugello. Met die vier punten houdt de renstal alleen Haas en Williams achter zich bij de constructeurs, en dat zijn ook de teams waarmee Alfa Romeo zich tot dusver kan meten. Giovinazzi hoopt dat daar verandering in gaat komen en dat men binnenkort de strijd aan kan binden met AlphaTauri, dat de zevende positie bezet in het kampioenschap. Hij beseft wel dat dit geen eenvoudige opgave is.

“We willen alle gebieden van onze auto verbeteren en dat is wat we doen”, zei Giovinazzi in Sochi. “We kunnen niet makkelijk tienden vinden, maar we doen ons werk en de auto wordt beter - vooral ten opzichte van de eerste race. Dus we moeten op die manier doorwerken en dan proberen dichter bij het middenveld te komen. Tot nu toe strijden we vooral met Williams en Haas, en ons volgende doel is AlphaTauri. Zij liggen redelijk ver voor ons, dus we moeten het gat proberen te dichten.”

Zijn ervaren teamgenoot Raikkonen, die in Rusland het recordaantal Grand Prix-starts van Rubens Barrichello evenaarde, sluit zich aan bij Giovinazzi in de observatie dat het bij Alfa op alle vlakken beter moet. “We weten allemaal dat de motor niet is zoals wij en Ferrari dat willen, maar dat is iets waar wij momenteel geen invloed op hebben - en waar niemand invloed op heeft”, refereert de Fin aan het ontbreken van mogelijkheden om de motor gedurende het seizoen aan te passen en te verbeteren. Hij stelt dan ook voor dat Alfa Romeo zich richt op dingen waar het wel invloed op heeft, zoals het chassis en de aerodynamica.

“De aero is altijd een van de belangrijkste onderdelen van een F1-auto. Dat hebben we al verbeterd, maar er is nog ruimte om dat verder te verbeteren”, vervolgt Raikkonen, die zich er echter van bewust is dat men ook bij de topteams nooit geheel tevreden is over de bolide. “Als je naar de gasten gaat die nu winnen, dan hebben ze ook problemen gevonden met hun auto. Er zijn altijd klachten - het willen verbeteren van de auto stopt nooit. Dus het is niet nieuw en het maakt niet uit welke auto op de grid je pakt - er zijn altijd dingen te verbeteren zodat de auto sneller gaat. Het is een eindeloos ding.”

Met medewerking van Alex Kalinauckas