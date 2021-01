Kostenbesparende maatregelen F1 hielpen Alfa Romeo 2020 overleven

De F1-teams werden financieel fors geraakt door de corona-pandemie, die ervoor zorgde dat er tot juli niet geracet kon worden. Na de mislukte seizoensstart in Australië hebben de teams de handen echter ineengeslagen om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Om dat te bewerkstelligen werd besloten om de nieuwe technische reglementen uit te stellen tot 2022, terwijl de renstallen in 2021 met hetzelfde chassis aan de start moeten verschijnen als in 2020. De ontwikkeling daarvan wordt mag alleen met de inzet van maximaal twee tokens gebeuren.

Onder meer McLaren kon deze kostenbesparende maatregelen goed gebruiken, maar dat geldt ook voor Alfa Romeo. Volgens teambaas Vasseur hebben de ingrepen ervoor gezorgd dat het voormalige Sauber heeft kunnen overleven. “Het is nooit makkelijk om iets te veranderen, want je vreest altijd dat je een ander team daarmee een voordeel geeft. We zaten in zo’n lastige situatie dat we moesten [instemmen om het budgetplafond te verlagen en de ontwikkeling te bevriezen]”, vertelde hij in gesprek met Motorsport.com. “Maar we konden ons ook inbeelden dat sommige teams fel tegen zouden zijn. Als je het gevoel hebt dat je niet presteert tijdens de test in Barcelona, wil je de auto liever niet voor de volgende achttien maanden bevriezen. Gelukkig ging het door, want ik weet niet zeker of we het anders overleefd hadden.”

Vasseur denkt dat het coronavirus ervoor heeft gezorgd dat de F1-team hun eigenbelang meer aan de kant hebben durven zetten dan in eerdere jaren en dat heeft er volgens hem toe geleid dat er snel beslissingen genomen konden worden in het belang van de sport. “Voorheen zou het moeilijker zijn geweest. In de moeilijke tijden zie je absoluut ook de solidariteit van de groep. In een aantal weken lukte meer dan in de laatste tien jaar: de verlaging van het budgetplafond, de reglementswijzigingen, het feit dat de FOM in een paar weken een ongelooflijke kalender met 17 races opzette en de wendbaarheid van de teams om zo snel in te spelen op een nieuwe kalender. Er gebeurde veel in een korte tijd en ik denk dat het een soort revolutie was in de denkwijze in de F1. Die denkwijze moeten we vasthouden, want in de toekomst komen we voor nieuwe problemen te staan. Als we dan weer samenwerken, kunnen we de situatie vrij snel verbeteren.”