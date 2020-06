Druk kan Ferrari-coureurs in 'burnout' doen belanden, denkt Wurz

Wurz sprak tegenover Sky Sports over het vertrek van Vettel bij Ferrari. “Sebastian is een vriend van mij, maar ik zag het niet aankomen. Hij houdt dergelijke kaarten altijd tegen de borst", zei de GPDA-voorzitter. Aan het eind van het seizoen komt er dus een eind aan het zesjarige verblijf van Vettel bij de Scuderia. Met het team werd de viervoudig wereldkampioen in 2017 en 2018 tweede in de titelstrijd. “Als je kijkt naar de historie van Ferrari, dan is er in de eerste maanden en jaren vaak veel liefde met al die radioberichten, alle emoties die er uitkomen. Dat maakt Ferrari zo mooi. Maar op een gegeven moment lijkt het erop dat het hele systeem ervoor zorgt dat je in een burnout belandt. Dat gebeurde zelfs met Fernando [Alonso]. Misschien is de liefde er niet meer, dat zou hier het geval geweest kunnen zijn. Maar Sebastian heeft hier niet met mij over gesproken.”

Vettel lijkt Ferrari na 2020 te gaan verlaten zonder dat het gehoopte succes, de wereldtitel, werd binnengehaald. De druk op de Duitser was groot en Wurz vermoedt dat dit misschien wel een factor is geweest waarom een titel uitbleef. “Er zit meer achter dan alleen passie voor racen. Er staat echt nationale druk op je en de coureurs merken dat”, ziet de Oostenrijker. “Ferrari is veeleisend voor de coureurs. Ze houden echt van je als je ze vooruithelpt, maar als het succes niet komt begint dat tegen je te werken. Ze zullen hun erfgoed, werk en kwaliteit in bescherming nemen.” Wurz ziet overigens dat dit niet alleen voor coureurs het geval is, gezien het regelmatig wisselen van teambaas lijkt het ook zijn uitwerking te hebben op het management

Voor de laatste groep die deze collectieve Italiaanse druk wél aankon, moeten we volgens Wurz terug naar de eerste jaren van het nieuwe millennium. Tussen 1999 en 2004 werd Ferrari zes keer op rij kampioen bij de constructeurs en tussen 2000 en 2005 ook vijf keer bij de coureurs. “We kijken terug naar het tijdperk [Michael] Schumacher, Ross Brawn, Jean Todt. Die groep kwam binnen en was zo sterk. Zij hadden succes en konden die Italiaanse druk, of hoe je het ook wil noemen, opzijzetten. Sinds zij vertrokken, blijft Ferrari achter bij de eigen verwachtingen.”