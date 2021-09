Na hun botsing in de openingsronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië ging het op Monza opnieuw mis tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De nummers 1 en 2 uit de titelstrijd wilden elkaar halverwege de race geen centimeter toegeven. Daardoor eindigden ze samen in de grindbak van de eerste chicane op Monza. De stewards wezen Verstappen aan als de voornaamste schuldige en daarom moet hij in Rusland drie plaatsen achteruit op de startgrid. Door de nieuwe clash is de Red Bull-coureur nog altijd de WK-leider met vijf punten voorsprong op Hamilton.

Of het daarbij blijft qua botsingen, dat is met nog acht races op het programma de vraag. De voorzitter van de rijdersvakbond GPDA, voormalig F1-coureur Alexander Wurz, zou er niet raar van opkijken als er een derde clash tussen Verstappen en Hamilton volgt. “Eerlijk gezegd is het heel waarschijnlijk. Ze moeten allebei hun territorium afbakenen. Dat is sport. Als je kijkt naar boksen, voetbal, handbal of wat dan ook - als twee grootheden samenkomen, gebeuren dit soort dingen. Ik hoop dat het eerlijk blijft”, vertelde Wurz, die zelf van mening is dat de botsingen op Silverstone en Monza ‘race-incidenten’ waren, bij Sky Sports News.

Wurz ziet onderling respect bij Hamilton en Verstappen

Wat daarbij volgens de Oostenrijker ook belangrijk is, is het onderlinge respect dat de twee titelkandidaten voor elkaar hebben. “Buiten de auto praat ik met beiden en ze spreken elkaar ook. Ze hebben veel respect voor elkaar, dat is heel goed om te zien. Maar aan de andere kant is het op de baan ‘hey, we zijn hier om te vechten en om het wereldkampioenschap Formule 1 te winnen’. Het is een van de meest prestigieuze titels die je in de sportwereld kan behalen. Ze moeten vechten, dat hoort bij het spelletje. Hopelijk met niet alleen respect voor elkaar, maar ook voor hun eigen team en resultaten. Want als je eerste wil worden, moet je eerst de finish halen, dus je kan je niet te veel crashes veroorloven.”

Terugblikkend op het incident in Monza stelt Wurz dat Verstappen en Hamilton elkaar niet met opzet geraakt hebben. Hij ziet de gebeurtenissen op de Temple of Speed als het gevolg van het verloop van de race, waarbij beide coureurs niet op de gewenste en vooraf verwachte posities reden. “Er komt een gesprek, maar je moet jezelf losmaken van het feit dat je in de auto zit en zulke beslissingen neemt. Het zijn ook maar mensen en ze waren allebei boos vanwege de slechte pitstops en het verloop van de race. Ook weet je dat je maar één kans hebt. In dit geval zijn ze misschien tot op zekere hoogte onder de druk bezweken en samengekomen.”