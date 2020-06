GPDA-baas Wurz: Veiligheid rond corona sleutel tot ‘spookraces’

Wurz vergeleek de pogingen van F1 om het risico op verspreiding van COVID-19 te minimaliseren met de algemene focus op veiligheid die de sport nastreeft sinds de tragedies in 1994 op Imola. De Oostenrijker vertegenwoordigde de coureurs in een recente online meeting met bazen van de F1 en de FIA. Hierbij werd gesproken over hoe races, zoals die gepland zijn in Oostenrijk, met minimaal risico afgewerkt kunnen worden. Hij zei dat het “geweldig is om te zien” hoe aan alles gedacht wordt.

“Het was geen onderhandeling”, zei Wurz in een Sky Vodcast. “Het was slechts om alles te bespreken en om het collectieve brein van alle betrokkenen in onze sport te gebruiken, zodat we zo snel en veilig mogelijk terug kunnen keren. Hoewel we iedere dag met racen tot de limiet gaan, is de autosport, zeker sinds de ongelukken van Senna en Ratzenberger in Imola, een ongelooflijk veilige industrie geworden. Iedereen in de autosportwereld, van de monteurs, de teambazen tot de officials, is gewend aan zeer strikte veiligheidsprotocollen.”

“Dat heeft in de laatste drie, vier decennia geweldig gewerkt. Sir Jackie Stewart begon het hele idee van veiligheid en de sport is sindsdien enorm veilig geworden, zonder toe te geven op prestaties”, vervolgt Wurz. “Het was prachtig om te zien dat alle betrokkenen van de FIA, F1 en in dit geval ook de coureurs heel systematisch door het hele proces gingen, zodat we intern kunnen garanderen dat we er alles aan doen om de veiligheid van de deelnemers te garanderen, maar ook die van het land.”

Alleen naar landen zonder druk op medisch apparaat

Dat is volgens Wurz een belangrijk onderdeel van het plan. De F1 reist alleen af naar landen waar het lokale medische systeem niet onder druk komt te staan door het organiseren van een Grand Prix. “We gaan niet naar landen en plaatsen waar de crisis zo acuut is dat er niet genoeg capaciteit is in het medische systeem – het medische systeem binnen ons gesloten circuit, maar ook het medische systeem in een land of regio. Jean Todt en Chase Carey zijn daar heel duidelijk in geweest.”

“In het geval van Oostenrijk, en ik ben een Oostenrijker, weet ik dat we volledige capaciteit hebben. Als land hadden wij geluk dat er redelijk weinig coronagevallen waren. Wat betreft medische verzorging, capaciteit en ruimte voor noodgevallen rond de Red Bull Ring zijn er geen problemen. Vervolgens moeten we ervoor zorgen dat we het virus niet tussen de sport en het organiserende land overdragen. En bovendien moeten we binnen ons circuit garanderen dat we genoeg afstand houden om het risico van overdracht te minimaliseren.”

Coureurs accepteren 'spookraces'

In het gesprek gaf Wurz ook duidelijk aan dat de coureurs liever hun races afwerken met publiek erbij, maar dat ze allemaal geaccepteerd hebben dat een compromis noodzakelijk is ten gunste van de sport. “Laat ik zeggen dat niemand in de autosport, geen enkele coureur en in de laatste plaats ikzelf, een fan is van spookraces. We leven van de emoties die we samen delen. Een voetbalwedstrijd of atletiek maakt gebruik van een stadion, wij hebben een circuit en 100.000 toeschouwers met wie we dit geweldige evenement delen, en dat vormt een groot verschil voor hoe je je voelt.”

“Van alle coureurs met wie ik gesproken heb, en ik sta constant met ze in contact, heeft echter niemand gezegd dat ze het niet willen of dat het verkeerd voelt”, vervolgt Wurz. “Het is zelfs het juiste om nu te doen, want we hebben een verplichting richting onze industrie. De F1 is een wereldwijde industrie en net als iedere overheid in de wereld proberen we de industrie en economie een kickstart te geven, want er hangen families en hypotheken van af. Dat geldt ook in de F1. Dus spookraces zijn een manier om eerder terug te keren op het circuit dan als we wachten op races met publiek. Daarom kijken we naar spookraces en alle coureurs accepteren dat volledig.”

Met medewerking van Adam Cooper