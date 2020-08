Sims verruilt BMW voor Mahindra in zevende Formule E-seizoen

Sims nam de voorbije twee Formule E-seizoenen voor zijn rekening in dienst van BMW. De Brit wist daarin eenmaal de zege voor zich op te eisen, om precies te zijn tijdens de tweede race van afgelopen seizoen in Riyad. Sims begon zodoende voortvarend aan deze jaargang, maar kon tijdens de finalemaand in Berlijn geen potten breken en besloot het seizoen als dertiende.

Voor volgend seizoen zoekt Sims zijn heil dus elders, bij Mahindra als opvolger van Jerome d'Ambrosio. Waar de toekomst van de Belg ligt, is nog niet bekend. "Ik wil Jerome, die ons na twee seizoenen verlaat, bedanken voor zijn inzet. We hebben samen mooie momenten beleefd en ik wens hem het allerbeste bij al zijn toekomstige avonturen. Ik ben benieuwd wat hij hierna gaat doen", weet ook Mahindra-teambaas Dilbagh Gill niet waar de toekomst van zijn afzwaaiende coureur ligt. "Verder vind ik het fantastisch om Alexander namens het hele team te mogen verwelkomen. Ik kijk er enorm naar uit om met hem te werken. Het vooruitzicht van wat we samen kunnen bereiken, werkt motiverend. We hebben met hem niet alleen een groot talent in huis gehaald, maar ook iemand die goed bij het merk Mahindra past."

BMW kijkt naar DTM-coureurs om Sims te vervangen

Het is vooralsnog onbekend wie de nieuwe teamgenoot van Sims wordt bij Mahindra. Voormalig Formule 1-coureur Pascal Wehrlein had dat zitje in handen, maar de Duitser is op zijn beurt naar Porsche overgestapt. Het ligt in de lijn der verwachting dat Alex Lynn het tweede stoeltje voor volgend jaar krijgt. Die Brit verving Wehrlein al tijdens de finaleraces in Berlijn en deed dat met tweemaal deelname aan de Superpole en P5 als beste resultaat naar behoren.

Wie het door Sims achtergelaten zitje bij BMW inneemt, is eveneens onbekend. Naar verluidt overweegt het Zuid-Duitse merk één van diens DTM-coureurs door te schuiven naar de elektrische raceklasse. Audi stopt na afloop van het huidige seizoen met de DTM, waardoor de toekomst van die hele klasse aan een zijden draadje hangt. Daarnaast is de combinatie tussen de DTM en Formule E in de afgelopen jaren steeds meer gemeengoed geworden. Onder meer Robin Frijns, Nico Müller en regerend DTM-kampioen René Rast nemen aan beide kampioenschappen deel.