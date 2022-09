Rossi: “Hebzucht van teams in verleden kost Herta F1-kans”

Door het afketsen van de deal tussen AlphaTauri en Colton Herta blijft Alexander Rossi vooralsnog de laatste Amerikaan die in de Formule 1 heeft geracet. De 30-jarige coureur uit Californië reed in 2015 vijf races voor Manor. Daarna verhuisde Rossi naar de IndyCar, waar hij één van de teamgenoten van Herta is bij Andretti Autosport. De Indy 500-winnaar van 2016 vindt het belachelijk dat zijn land- en teamgenoot door alleen het ontbreken van een superlicentie niet naar de F1 kan overstappen.

“Ik heb lang genoeg mijn mond gehouden, dus daar gaan we”, begint Rossi zijn statement op Twitter. “Ik word zo ziek en moe van dit gedoe rond de punten voor een superlicentie. Het hele uitgangspunt van dit systeem was om de mensen die zich een weg naar de Formule 1 kochten te stoppen en om van talent de belangrijkste factor te maken. Dat is geweldig. We zijn het er allemaal over eens dat Colton het talent voor de F1 heeft en er capabel genoeg voor is. Dat is ook geweldig en hij zou de kans moeten krijgen als die hem wordt geboden. Punt.”

Volgens Rossi spelen andere zaken dan talent nog steeds een te grote rol. “Autosport is nog steeds de meest in het oog springende sport ter wereld waar geld belangrijker kan zijn dan talent”, moppert hij. “Wat teleurstellend is, en naar mijn mening ook het fundamentele probleem, is dat het sportieve element zo vaak naar de achtergrond is gedrukt door de zakelijke kant, dat men een methode heeft moeten bedenken om bepaalde teams ervan te weerhouden om coureurs louter op basis van hun financiële steun vast te leggen.”

Als gevolg van de keuze voor paydrivers in het verleden kan zevenvoudig IndyCar-racewinnaar Herta een F1-avontuur voorlopig vergeten, stelt Rossi. “Uiteindelijk zijn deze beslissingen uit het verleden - hetzij uit hebzucht, hetzij uit noodzaak - de reden dat Colton niet voor zichzelf kan bepalen of hij naar de F1 wil overstappen. Niet de punten op een licentie.”