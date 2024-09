Net als op Zandvoort heeft Alexander Albon zich in Monza in de top-tien van de Formule 1-kwalificatie genesteld, alleen deze keer met een legale vloer. Voor de Thai is dit loon naar werken en hij heeft het idee dat zijn team veerkracht heeft laten zien na de harde tik die het vorige week in Nederland moest incasseren. "We moeten eerst nog de vloer checken!'", lacht de Williams-coureur na zijn knappe negende tijd in de kwalificatie tegenover onder andere Motorsport.com. "Maar ik ben heel blij. Het is duidelijk dat het vorige week niet om een verbetering in de kwalificatie ging, maar dat het meer een verkeerde beoordeling van ons was. Het is goed om zo terug te slaan. Hopelijk kunnen we deze week de punten die we hadden moeten scoren, binnenhalen."

Het is echter niet zo dat Albon verwacht dat het een eenvoudige opgave wordt om Monza met punten te verlaten. "Ik had het idee dat ik de hele kwalificatie met Haas in gevecht was. Het hele weekend lag de pace dicht bij elkaar en we hebben ze net afgetroefd. Ik denk dat wij de betere auto voor de kwalificatie hebben, maar dat hun auto in de race beter is", vertelt de 28-jarige coureur. Volgens hem ligt de sleutel tot succes bij het heel houden van de banden. "Hun auto lijkt beter met de graining om te gaan dan die van ons, dus daar hebben we wat veranderingen voor doorgevoerd. Daar verloren we wat performance in de kwalificatie mee, hopelijk levert dat genoeg voor de race op."

Positief gevoel over updates

Williams en Albon zijn nu twee weekenden op rij een stuk competitiever dan voorheen. Albon verklaart dat dat grotendeels door de updates komt, al wil hij niet spreken over een structurele stap naar voren. "Dit hadden we vorig jaar namelijk ook, dus ik neem het nog met een korreltje zout, maar het is duidelijk dat we zonder deze update niet in Q3 waren gekomen", aldus Albon. "Het positieve is dat de correlatie goed is, dat is iets wat niet veel teams hebben. Er is genoeg load op de auto, nu zoeken we nog de balans. Als we die vinden, dan gaan we een gigantische stap voorwaarts zetten. Ik hoop dat we dat in de volgende races voor elkaar krijgen."