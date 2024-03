Voor Formule 1-coureur Alexander Albon is het eerste Grand Prix-weekend vrij teleurstellend verlopen. De kwalificatie verliep met een dertiende tijd nog helemaal niet zo slecht, maar in de race kwam de Thai niet verder dan een matige vijftiende plek. Het was een bittere pil voor de coureur, die voor komend seizoen alvast voorspelt dat er weinig tot geen punten te halen zijn.

"Iedereen heeft een stap gezet, maar het is allemaal maar relatief. Op dit moment zijn de top-vijf teams verder dan de rest. Zo lang ze consistent blijven en geen technische problemen krijgen, blijven zij in de top-tien staan", verklaart Albon na afloop van de race na een vraag van Motorsport.com. Over het eigen tempo is de Thaise rijder wel te spreken, al kon hij niet heel lang het maximale uit de Williams persen. "We kunnen alleen uit de eerste stint wat halen en daar zag de pace er goed uit. Het gevoel was goed en ik kon de stint langer maken dan gedacht. In de laatste stint was ik in de schone lucht en kon toen een seconde sneller rijden."

Vooral in de vuile lucht kampte Albon net als teamgenoot Logan Sargeant en de Mercedes-coureurs met een probleem in het koelen van de motor. De in Londen geboren coureur heeft wel een idee waarom dat in de race pas opspeelde. "Het is gedeeltelijk te danken aan het feit dat we minder hebben gereden door de problemen tijdens de testdagen. We reden hiervoor alleen in de schone lucht en de motor raakte nu heel snel oververhit. We verloren daardoor veel tijd omdat we de motor terug moesten schroeven en afstand moesten houden van de concurrentie", noemt Albon. Ook op strategisch gebied heeft de 27-jarige coureur het idee dat het tekortschoot. "We gingen vier of vijf rondjes te laat naar binnen. Pas aan het einde van de race waren we weer terug aan de achterkant van het veld."

Het is nog de vraag wanneer Williams de stap naar punten kan zetten. Albon heeft wel een paar verbeterpunten. "Als de motor oververhit, moet dat het eerste zijn. Problemen met brandstof en oververhitting moeten de prioriteit hebben", begint de Thai, die net als Sargeant ook elektronisch verbeteringen ziet. "Het team vroeg me aanpassingen door te voeren, maar er stond een alarm op het scherm. Ik kon niets doen. Als je dan niets aan de oververhittingsproblemen kan doen, dan is dat heel frustrerend."