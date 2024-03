Na twee Formule 1-races in 2024 hebben Alexander Albon en Williams nog geen punt gescoord. Tijdens de seizoensopener in Bahrein kampte de Thai met oververhittingsproblemen van de Mercedes-motor, in Jeddah was P11 het maximale nadat hij rondenlang vast zat achter Haas-coureur Kevin Magnussen. Albon is er door alle problemen van overtuigd dat het potentieel van de FW46 nog niet ten volle kon worden benut.

"Het is heel simpel: onze auto is beter dan die van vorig jaar, maar dat zeggen we [de teams] allemaal. Ik zou zeggen dat Haas het meest verrast. Zij zijn competitiever dan gedacht", vertelt Albon. "Wij weten wat onze zwakheden zijn. We weten dat er rondetijd te vinden is en we weten waar we dat kunnen vinden. Hopelijk lukt het ons om binnen zes à zeven races dat te vinden en kunnen we daarna de auto beter ontwikkelen dan de concurrentie."

Als Albon naar de FW46 kijkt, dan weet hij zeker dat er meer in het pakket zit dan dat er nu uit wordt gehaald. "We weten dat de auto een stuk sneller kan zijn, maar daar kunnen we nu nog niet bij. Dat is jammer, wat zeker hier [in Jeddah] waren er kansen om punten te scoren. Het zit in ons", legt de Williams-man uit. "Laten we de volgende races afwachten of we wat van onze achterstand kunnen wegsnoepen en telkens iets sneller kunnen worden. Het gaat dit seizoen nog niet zoals gewenst. We hadden iets meer dan dit gewild, maar dit is nog maar het begin."

Voordeel topsnelheid weg

Vorig seizoen was Williams vaker wel dan niet bovenaan de topsnelheidslijsten te vinden. Door de hoge topsnelheid kon de formatie uit Grove - en in het bijzonder Albon - hier en daar punten scoren en dat leverde de zevende plek in het constructeurskampioenschap op. Dat voordeel is volgens Albon dit seizoen verdwenen. "Het was daarom best lastig om in te halen. Het was best verrassend dat ik al mijn inhaalacties [in Jeddah] in de bochten moest doen. Dat is voor mij niet normaal!", grapt de 27-jarige coureur. "Toen ik in de DRS-trein zat, was inhalen onmogelijk. Toen deze eenmaal uit elkaar viel, kon ik de auto's die geen DRS hadden inhalen. Het was frustrerend, want ons racetempo was beter."