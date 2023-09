Albon schittert met P6: “Op deze circuits moeten we toeslaan”

Met zijn zesde tijd mag Alexander Albon onder meer vóór Oscar Piastri (zevende), Lewis Hamilton (achtste) en Lando Norris (negende) plaatsnemen op de startopstelling van het Autodromo Nazionale Monza. Het verschil met nummer vier George Russell was minder dan een tiende van een seconde. Wellicht had er dus meer ingezeten, desondanks is Albon tevreden met zijn zesde startpositie.

“Eén tiende is één tiende”, antwoordde Albon op de vraag van Motorsport.com of hij gemengde gevoelens heeft over zijn resultaat. “We denken nog steeds dat we een goede ronde hebben gereden en goed werk hebben geleverd. Vooraf hadden we gehoopt Q3 te halen, dus dan is P6 geweldig. De auto voelt goed. Tot de kwalificatie hebben we de wagen voor elke sessie veranderd. We waren aan het worstelen en hadden hier geen vliegende start, zoals we op bijvoorbeeld Zandvoort wel hadden. Het duurde dit weekend iets langer, maar voor de kwalificatie hadden we het voor elkaar.”

Albon ziet zijn zesde tijd in een volledig droge kwalificatie als het bewijs dat Williams een stap vooruit heeft gezet. “Dat is het”, reageerde hij desgevraagd. “Al is het nog wel lastig te zeggen, aangezien dit circuit ons sowieso wel ligt. In deze races moeten we toeslaan en punten pakken voor het constructeurskampioenschap.” Albon verwacht namelijk dat de resterende circuits in het Formule 1-seizoen 2023 minder ideaal zijn voor Williams, met uitzondering van Las Vegas. “We moeten dus blijven pushen en proberen de punten te pakken.”

Albon heeft er vertrouwen in dat hij in de top-tien kan eindigen op Monza. “Ik denk het wel, maar ik ben wel benieuwd naar wat de anderen met hun banden hebben gedaan. Hebben zij wel een setje kunnen bewaren? Ik denk dat wij een setje mediums hadden kunnen bewaren, aangezien mijn eerste run in Q2 heel goed voelde. Ik was er best van overtuigd dat die ronde goed genoeg was om Q3 te halen, maar we wilden het risico niet nemen en hebben daardoor een nieuw setje verspild. We hebben dus geen nieuwe banden voor de race, dat wordt dus moeilijk.”

