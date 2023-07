Albon: Williams gaat op termijn weer voor de winst meedoen

Met de goede prestaties van Alexander Albon komen de geruchten dat de Thaise coureur goed in de markt ligt bij andere teams. Zijn naam werd onder andere gelinkt aan Ferrari, maar dat werd door de Italiaanse renstal ontkend.

"Het is leuk om dat te horen", aldus Albon in gesprek met ESPN. "Niet alleen vanuit de media en mensen buiten de paddock, maar ook van binnenuit. Ik denk dat de taak van een coureur is om goede prestaties neer te zetten. Je moet je werk doen en jezelf presenteren op dit platform. Mijn focus is nu op Williams en ik ben benieuwd hoe we ons verder gaan ontwikkelen, waar staan we over één of twee jaar en kunnen we dan voor podiums gaan?"

Als het aan de Williams-coureur ligt, moet zijn werkgever voor het hoogst haalbare gaan: "Dat is waar ik wil zijn, daar hoor ik thuis. Ik wil in een auto rijden waar ik races mee kan winnen voordat ik stop, voordat ik grijs en oud word."

Met 27 jaar is de Thai niet meer de jongste op de grid, dat is ook iets wat hij meeneemt in de overweging voor zijn toekomst: "Ik heb het gevoel dat ik bijna op de toppen van mijn kunnen ben. Ik denk dat iemand met mijn ervaring meer uit de auto kan halen. Niet alleen door het rijden, maar ook op technologisch vlak. Ik weet waar het over gaat in de F1 en snap de taal die de engineers spreken."

Albon: Williams kan terug naar de top

De coureur ziet dat het team van Williams de weg omhoog heeft gevonden en gelooft dat het team weer terug kan naar de top: "Het is een kwestie van timing. Dat kan zes, zeven jaar duren, ik zeg nu dat ik daar wel op wil wachten. Tegen die tijd ben ik helemaal grijs en gerimpeld!"

Volgens Albon is met het ontslag van Nyck de Vries en de terugkeer van Daniel Ricciardo al een begin gemaakt aan het silly season waarin coureurs van team gaan wisselen: "Dat was de katalysator. Het is geen geheim dat er in 2026 veel gaat veranderen met nieuwe motorfabrikanten die komen en teams die mee willen gaan doen. Als je kijkt naar de contracten van de coureurs lopen de meeste rond die tijd af. Als men een goede coureur wil, beginnen ze nu al met gesprekken."