Albon: Williams F1 raakt achterop in ontwikkelingsstrijd

Williams kende een moeizame start van het seizoen. Het team had voor de eerste races geen reservechassis klaarstaan, wat in Australië het pijnlijke besluit leverde om Alexander Albon in de auto van Logan Sargeant te laten rijden na de crash van Albon. Door de hoeveelheid crashes vroeg in het seizoen liet teambaas James Vowles al optekenen dat hij verwacht dat dit een impact zal hebben op de hoeveelheid updates die het team kan introduceren.

Williams lijkt dit jaar wel over een meer allround pakket te beschikken, maar daardoor schittert het ook niet meer op bepaalde circuits. Albon geeft toe dat de situatie bij het team uit Grove niet ideaal is. "Het grootste deel van het bochtenwerk is beter, maar er zijn zeker gebieden waar de achterkant een klein beetje instabieler is dan vorig jaar", zegt Albon. "Dat is ook de filosofie waar we voor hebben gekozen. Maar het is een feit dat RB en Haas een behoorlijk grote stap hebben gezet. Wij hebben ook een stap gezet, maar dat is relatief. Mijn weekend in China voelde heel goed, maar we stonden P13. Dat is dus waar we staan."

"Het is frustrerend," vervolgt Albon, "maar het is niet dat we niet weten waar de we performance kunnen vinden. De performance ligt op tafel en als we deze kunnen benutten, dan geloof ik dat we regelmatig punten kunnen pakken. We balanceren een klein beetje met het gebrek aan upgrades en de updates zijn aan de late kant sinds de shakedown. We hebben tot nu toe niet echt een degelijke update meegenomen, dus we raken achterop."

Voorafgaand aan het raceweekend in Miami liet Vowles weten dat er updates onderweg zijn, nu het team het gebrek aan reserveonderdelen heeft aangepakt. "Er is potentie, maar we hebben het nog niet helemaal benut", zei de Britse teambaas. "We hebben nu al een nieuwe voorwielophanging en komen over twee weken met een nieuwe vloer", doelt hij op de race op Imola. "Je probeert daar geen tien stuks van te maken, maar iets van drie of vier. Als je daar drie van kwijtraakt, dan moet je er dus eerst drie of vier meer bouwen terwijl je je voorraden probeert aan te vullen. Dat heeft ons een beetje op een achterstand gezet."