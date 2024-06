De Formule 1-toekomst van Alexander Albon ligt bij Williams. De Thai tekende halverwege mei een meerderjarige deal bij de formatie uit Grove, waarmee hij zijn vertrouwen in het team uitsprak. Met de verlenging is zeker dat de coureur ook in het nieuwe reglement van 2026 bij de Britse renstal onder contract staat. Als het aan Albon ligt, doet zijn werkgever er goed aan om de focus al op dat seizoen te leggen. "Dat hoort bij een contract met een langere duur. Je bent dan niet zo gefocust op de korte termijn", vertelt hij.

Volgens Albon moet niet onderschat worden hoeveel tijd in de ontwikkeling van de nieuwe auto gaat zitten. "Je wil niet op korte termijn succes boeken en dat je daar dan op lange termijn last van hebt. Als je aan de top mee wilt doen, dan moet je meer over de toekomst nadenken", vertelt de 28-jarige coureur. "Als we vooraan mee kunnen doen, dan zijn er nog dingen waar we aan moeten werken. Het gaat om grote veranderingen die tijd kosten. Dus ja, ik zou veel liever 2025 opofferen voor 2026."

De FW46 is te zwaar Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Dit seizoen verloopt het voor Williams niet geheel naar wens. De seizoensstart verliep uiterst rommelig, mede door het ontbreken van een reservechassis. Ook is de auto te zwaar, wat veel snelheid kost. Het zorgt er dan ook voor dat de renstal op P9 in het constructeurskampioenschap staat. Gezien het beperkte ontwikkelingsbudget moeten de ontwerpers van de renstal keuzes maken tussen het lichter maken van de auto of het bevorderen van de aerodynamische prestaties. Albon heeft wel een persoonlijke voorkeur: "Het belangrijkste is dat we de doelen qua gewicht halen. Dat zou de grootste stap vooruit zijn. Als we op die gebieden het fundament goed krijgen, dan kunnen we als team een grote stap zetten."

Dat betekent niet dat Williams alleen de wensen van Albon honoreert. De coureur onthult dat er updates aankomen waarmee de FW46 performance vindt, in plaats van gewicht verliest. "Maar de crux zit hem in het lichter worden. Dat is belangrijker dan aerodynamische verbeteringen", benadrukt hij. "We vergelijken [beide richtingen] en kijken vanuit financieel oogpunt wat de meest logische keuze is. Gewichtsverlies is niet goedkoop."