Waar de Formule 1 de sprintraces voorzichtig introduceerde, viel de MotoGP meteen met de deur in huis door deze voor het hele seizoen te introduceren. Zo staan de rijders daar niet voor 21 races per jaar, maar in feite 42. Het leidde al tot stevige kritiek van meerdere teams en rijders, die zich zorgen maken om de fysieke gevolgen hiervan.

De Formule 1 begon in 2021 met het experiment van de sprintrace door op drie circuits een sprint van 100 kilometer af te leggen op de zaterdag om zo de startvolgorde voor de hoofdrace te bepalen. Dat begon met drie races in 2021 en 2022, maar na een overeenkomst tussen de FIA en de teams zijn het dit jaar al zes sprints. Het is de vraag waar de limiet op deze sprintraces ligt voor de Formule 1, al maakt Williams-coureur Alexander Albon alvast duidelijk dat hij liever niet ziet dat er elk raceweekend een sprint georganiseerd wordt.

"Dat zou ik niet willen", maakt Albon duidelijk, al geeft hij ook toe dat dat vooral in zijn eigen belang is. Want, zo stelt de Britse Thai, met die sprintraces verlies je het 'voordeel' dat je in de kwalificatie hebt behaald. Dat was vorig jaar te zien in de Grand Prix van Brazilië, waar Kevin Magnussen in de wisselvallige omstandigheden verraste door de pole-position te veroveren en de sprintrace vanaf de eerste startplek aan te vangen. In die sprintrace kon de Deen zich niet verdedigen tegen de sterkere Red Bulls, Mercedessen en Ferrari's waardoor hij als achtste eindigde.

"Auto's worden ingehaald en dan begin je de race precies op het punt dat overeenkomt met de huidige snelheid van de auto", legt Albon het probleem met de sprintraces uit. "Als je dat elk weekend doet, kan de kwalificatie in zekere zin haar doel verliezen." Dat maakt de raceweekenden met het sprintformat volgens Albon juist 'voorspelbaarder'.