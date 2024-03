Albon vreest meer rijdende chicanes na F1-race in Jeddah

Nico Hülkenberg wist afgelopen weekend in Jeddah het allereerste punt van het seizoen voor zijn werkgever Haas over de finish te brengen. Bij de Amerikaanse stal werd die prestatie met gejuich ontvangen, maar bij andere middenveldteams als Williams en RB was men minder onder de indruk. De top-tien finish van Hülkenberg was namelijk niet mogelijk geweest zonder het dubieuze en onsportieve verdedigende werk van teamgenoot Kevin Magnussen achter hem.

De Deen had voor de start de beste papieren van de twee Haas-coureurs, maar zag zijn kans op punten al vroeg in de race in rook opgaan toen hij een tijdstraf van tien seconden kreeg voor een overtreding op Alex Albon. Met zijn eigen kans op punten om zeep en Hülkenberg die door een lange eerste stint de top-tien was binnengereden, besloot Magnussen dan maar om als rijdende chicane de concurrentie op te houden. Dat leverde hem zelfs een tweede tijdstraf van tien seconden op, maar uiteindelijk bereikte hij zijn doel en kon Hülkenberg niet meer worden achterhaald.

Alex Albon, Williams FW46 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Een van de slachtoffers van de onsportieve verdedigende acties van Magnussen in Jeddah was Alex Albon, die elfde werd. Na afloop waarschuwde de Williams-coureur dat het optreden van Magnussen andere coureurs in de toekomst tot soortgelijke acties zou kunnen aanzetten. Albon had geen problemen met zijn eigen aanvaring met Magnussen – die de Deen zijn eerste tijdstraf opleverde – maar baalde vooral van de manier waarop hij later in de race de rest van het veld ophield.

Andere strafmaat

"Ik bedoel, je schenkt je teamgenoot punten door zelf een straf van 10 seconden te nemen”, aldus de Thaise Brit die waarschuwde dat we deze tactiek mogelijk vaker zullen gaan zien. "Ik denk dat elk team hetzelfde zal gaan doen: een coureur opofferen voor gegarandeerde punten [van de andere coureur]. Misschien zullen ze het bij de topteams niet doen, maar de teams in het middenveld die bij elke gelegenheid punten zullen moeten pakken, kunnen het elke keer doen.”

Albon pleit dan ook voor een andere strafmaat bij dit soort overtredingen. "Ik denk niet dat een tijdstraf van 5 tot 10 seconden correct is."