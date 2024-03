Alexander Albon maakt sinds 2022 deel uit van Williams na een avontuur van korte duur bij Red Bull Racing. Bij het Britse team voelt Albon zich helemaal thuis en hij heeft de afgelopen tijd een sterke indruk achtergelaten in de paddock. Zijn naam wordt al genoemd bij meerdere topteams, mede doordat het silly season al in volle gang is door de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari in 2025. Albon zou ook op het lijstje staan bij Mercedes, maar kan hoe dan ook op interesse rekenen van vele teams door zijn groei bij Williams.

Voor nu moet Albon het doen met een team dat vooral in het middenveld of iets meer naar achteren te vinden is, maar hij voelt zich wel klaar voor podiumplaatsen en zeges. "Ja, dat voel ik", zegt Albon in gesprek met Crash.net. "Ik denk dat podiumplaatsen en overwinningen niet uit den boze zijn. Natuurlijk moeten we tegelijkertijd ook realistisch zijn", waarschuwt de Britse Thai. "Het is mijn taak bij Williams om ons daar te brengen. Ik voel me ook heel erg onderdeel van het team en het voelt ook als mijn verantwoordelijkheid om dit team naar voren te brengen. Maar we zullen het zien. Van mijn kant is er nog genoeg tijd. Ik ben erop gebrand om dat eerder vroeger dan later voor elkaar te krijgen. De meeste coureurs hebben sowieso geen geduld, maar dat is waar ik mezelf zie."

Williams heeft sinds de komst van Albon flinke stappen gezet. Het team reed vooral in de achterhoede mee, maar mede dankzij sterke prestaties van hem eindigde de renstal vorig jaar op de zevende plaats bij de constructeurs. De weg naar voren is dus ingezet, al weet Albon ook dat het nog even kan duren voordat hij van podiums en zeges kan dromen. Daarnaast wordt er ook al met een schuin oog naar 2026 gekeken, wanneer de nieuwe motorformule van kracht gaat en de rangorde zomaar weer heel anders kan zijn. "Ik zit niet echt te wachten op kleine vooruitgang voor een lange tijd. Ik zie liever snel resultaten, maar ik moet ook realistisch blijven over waar we als team staan."

Albon stelt vast dat het team flink onder druk is gezet om wijzigingen aan de auto door te voeren, maar ook dat er nog een 'lange weg' te gaan is en dat er nog 'ruimte voor verbetering' is. "We moeten nog steeds beter worden en tegen 2026 zullen alle teams hetzelfde spel spelen - vooral de teams in het middenveld. Ze willen alles op een rijtje hebben en de nieuwe reglementaire veranderingen zo goed mogelijk aanvallen. Ik zie dat ook bij Williams. Ik zie wat we doen. Ik ben erg onder de indruk en ik vind het leuk om deel uit te maken van die vooruitgang." Of hij dat geduld kan opbrengen tot 2026? "We zullen het wel zien, het is aan mijn management om daarover te beslissen. In mijn hoofd ga ik graag door dit jaar. Hier zie ik mijn toekomst."