De kwalificatie en race in Las Vegas worden laat op de avond verreden, waardoor de Formule 1 rekening houdt met buitentemperaturen van onder de 10 graden Celsius. Positief voor Williams, stelt Alexander Albon. “Voor Las Vegas zouden de sterren gunstig moeten staan”, zegt hij als Motorsport.com hem vraagt naar het evenement op en rond The Strip. “De lay-out van het circuit zou bij ons moeten passen, net als de temperaturen. De kwalificatie wordt echt interessant, om de banden in die temperaturen te laten werken. Dat zal zeker niet gemakkelijk zijn, maar het past wel goed bij ons.”

“Het circuit is vrij eenvoudig qua lay-out, het is relatief gemakkelijk te leren”, vervolgt Albon. Hij vreest wel voor blokkerende voorwielen, waarmee de Williams FW45 dit seizoen wel vaker te maken heeft. “De baan is interessant, met veel gecombineerde bochten. Dat is niet ideaal met het oog op blokkerende voorwielen, wat bij ons niet geweldig is. Het is echter prima. Ook de ruwheid van het asfalt en de hobbels worden interessant om te zien, kijken of ze goed werk hebben geleverd. Qua racen verwacht ik veel inhaalacties, want volgens mij zijn daar genoeg plekken voor.”

Albon nuanceert zijn laatste opmerking wel met de suggestie dat de bochten voorafgaand aan de rechte stukken wellicht te langzaam zijn om een inhaalactie voor te bereiden. “Er zijn echt lange rechte stukken”, constateert Albon over Las Vegas. “Maar bijvoorbeeld in Mexico, daar zouden meer inhaalacties moeten zijn dan er in werkelijkheid zijn. Je hebt een enorm recht stuk, alleen de manier waarop de laatste sector daar is ontworpen, is niet goed voor het racen. Daardoor is het moeilijk om er dicht achter te rijden bij het uitkomen van de laatste bocht.”

“Iedereen denkt dat het lastiger is om te volgen in een snelle bocht, maar het zijn juist de langzame bochten waarin we moeite hebben om dichtbij te blijven”, legt Albon uit. “De voorkant van deze auto’s is zo moeilijk, zeker als de wagen zwaar is. Zodra je de voorkant verliest op lage snelheid, ben je gezien. Maar wat betreft Las Vegas: in de laatste bocht is het niet zo lastig om dichtbij te blijven, dus ik denk dat je daar best veel inhaalacties zal zien. Ik hoop dat het niet te gemakkelijk is.”

Video: Een ronde over het circuit van Las Vegas