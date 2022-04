Albon verrast met WK-punt voor Williams: “Dit smaakt naar meer”

De Thai begon als twintigste aan de race in Melbourne en maakte indruk door maar liefst 56 ronden af te leggen op zijn eerste set banden. Hij schoof hierdoor steeds verder naar voren en lag in de slotfase zelfs zevende, alvorens in de voorlaatste ronde van de race naar binnen te komen voor de verplichte bandenwissel. Alexander Albon kwam hierna als tiende aan de finish.

“Ontzettend blij”, reageert Albon in de paddock tegenover Motorsport.com op het feit dat hij een WK-punt heeft behaald. “Toen we vandaag op het circuit aankwamen en keken naar wat er mogelijk was in de race, waren we een beetje sip. We hadden het idee dat wat we ook zouden proberen, we sowieso negentiende of twintig zouden worden. We konden dus net zo goed wat risico nemen.”

“We besloten aan het begin van de race de tijd te nemen om de banden in de juiste window te brengen. Als je laatste start, kun je je dat veroorloven”, blikt hij terug op de wedstrijd. “Vervolgens ging het beter en beter. De laatste 25 ronden van de race voelden aan als kwalificatieronden. Dit resultaat komt natuurlijk als een volslagen verrassing, maar het benadrukt nog maar eens al het goede werk dat plaatsvindt in de fabriek en hier op het circuit.”

Over zijn opmerkelijke strategie vertelt Albon dat hij vertrouwde op zijn team: “Het verbaasde me dat we niet naar binnen gingen tijdens een safety car of VSC. Ik dacht bij mezelf: ze zullen wel iets weten wat ik niet weet. Op een zeker moment ging de Haas voor me naar de pits. Ik verwachtte dat het toen een moeilijke race voor me ging worden, aangezien het feit dat ik over DRS beschikte voorkwam dat ik door de coureurs achter me werd ingehaald. Maar toen we eenmaal een lege baan voor ons hadden, gingen we als een speer. We reden op veel oudere banden maar we waren in staat om hetzelfde tempo te rijden als de McLarens en reden op de rechte einden steeds weg bij de Alpines. De C2-band lijkt onze auto erg goed te liggen en we moeten zien te begrijpen waarom dat zo is, want dit resultaat komt nogal onverwacht. Misschien moeten we alles maar op deze band gaan doen!”

Het punt is een flinke opsteker voor Williams, beseft Albon. “Dit resultaat komt als geroepen. Als je een moeizaam begin van het seizoen hebt, hoop je dat het tij gaat keren, zodat je je weer positief gaat voelen over wat je doet. Dat is moeilijk als je geen goede resultaten scoort. Voor de motivatie van het team is het dus goed om van de nul af te zijn. Het maakt hongerig naar meer.”