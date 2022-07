Albon verlaat ziekenhuis: “Laat de volgende race maar komen”

Albon was eerder op zondag betrokken bij een zware crash in de Britse Grand Prix. De Williams-coureur kreeg bij de start een tik van Sebastian Vettel, waardoor hij tegen de pitmuur spinde. Vervolgens werd hij bij de eerste bocht geraakt door Esteban Ocon en Yuki Tsunoda. Albon werd na het incident naar het medisch centrum gebracht, waar bleek dat hij geen zware verwondingen had overgehouden aan de crash. Niettemin werd besloten om hem naar het ziekenhuis van Coventry over te brengen voor verdere checks. Die hebben uitgewezen dat Albon volledig oké is.

“We zijn blij dat we kunnen bevestigen dat Alex helemaal in orde is bevonden en ontslagen is uit Coventry Hospital”, deelt Williams mee. “We willen iedereen bedanken voor de berichten van steun.” Alexander Albon zelf laat weten: “Ik ben blij dat iedereen die betrokken was bij het incident in de eerste ronde het goed maakt. Ik wil al het medische personeel op het circuit en in het ziekenhuis bedanken. Het is jammer dat onze race voorbij was voordat het goed en wel begonnen was, maar we zijn nu al met onze gedachten bij Oostenrijk. Laat de volgende race maar komen.”