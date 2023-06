Albon krijgt updates op auto in F1 Canada, Sargeant moet wachten

Williams staat net als vorig Formule 1-seizoen ook nu onderaan in het constructeurskampioenschap. Alexander Albon opende 2023 met een tiende plek in Bahrein, maar dat punt is tot op heden hun enige gebleven. Teamgenoot Logan Sargeant staat voorlopig nog met lege handen. De vorm van het Britse raceteam gaat voorlopig nog wat heen en weer. In Barcelona toonde Williams aan dat het de zaken met de FW45 nog niet helemaal op orde heeft, iets dat Albon pijnlijk bevestigde.

Komend weekend vervolgt het F1-circus zich in Canada. In Grove is niet stilgezeten, want de formatie neemt nieuwe updates mee. Dave Robson verwacht in ieder geval dat Williams beter gaat presteren dan in de voorgaande twee Grands Prix het geval was. "Montreal moet meer bij de sterke kanten van de FW45 passen dan dat in Monaco en Spanje het geval was", zegt de Head of Vehicle Performance van Williams, die bevestigt dat Albon als eerste met de nieuwe onderdelen mag rijden. "We nemen tevens nieuwe onderdelen mee, die we alleen op de auto van Alex zetten. We verwachten competitiever te zijn, maar nemen vrijdag de tijd om te kijken of het nieuwe pakket levert wat we ervan verwachten."

Voor Sargeant is het Circuit Gilles Villeneuve nieuw. Volgens Robson heeft de Amerikaan zich in de F1-simulator goed voorbereid. De F1-rookie zelf heeft er in ieder geval zin in. "Ik kijk uit naar mijn eerste keer in Canada", zegt hij. "Deze baan wil ik al doen sinds ik jong ben. Het is een lastige baan met de muren heel dichtbij bij het uitkomen van de snelle chicanes. Ik hoop dat onze auto beter bij deze baan past dan dat in Barcelona het geval was." Albon heeft er ook vertrouwen in: "Het is een tricky baan, maar deze moet beter bij ons passen. We komen dit weekend met een upgrade en ik ben benieuwd hoe deze het gaat doen. Iedereen in de fabriek heeft ontzettend goed werk geleverd om deze upgrade op tijd klaar te hebben. Hopelijk behalen we een goed resultaat."