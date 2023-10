Albon twijfelt of afgenomen ronde in Q2 F1 Mexico terecht was

"Ik denk dat ik niet naast de baan terecht kwam", vertelt een teleurgestelde Alexander Albon na afloop van de Mexicaanse kwalificatie. "Ik heb met Dave [Robson] gesproken en hij liet me beelden vanuit bocht twee zien waarop zichtbaar is dat ik nog met mijn achterbanden op de witte lijn zat. Misschien heb ik het fout, ik denk zelfs dat ik het graag fout wil hebben, want dan zou ik wat minder gefrustreerd zijn. Maar zover ik gezien heb, was dat [overschrijden van de track limits] niet het geval."

Albon gaat ook nog in op hoe die beelden gemaakt zijn, want daar zit nog een bijzonder verhaal aan. "Technisch gezien kon ik op dat moment de track limits niet overschrijden, want ik was met vier wielen in de lucht", noemt de Williams-man. "Op de beelden die ze hebben zagen ze mijn band in de lucht over het witte gedeelte van de kerb gaan, waarbij ze niet konden zien of het nog de witte lijn is of niet. Ik heb geen idee hoe ze zo'n beslissing hebben kunnen maken."

Voor Albon zou het halen van Q3 een pleister op de wonden zijn, want in de kwalificatie miste de 27-jarige rijder het goede gevoel uit de derde training. "Ik was het meest gefrustreerd over het tekort aan pace", verzucht de Thaise coureur. "Ik was bijna een halve seconde langzamer dan in VT3. Ik had heel veel grip verloren. Meer coureurs hadden daar last van, maar ik had in bocht één grote problemen met de grip aan de achterkant. Als je dat verliest, dan begin je erg te glijden." Naast dat het tijd kost, kost het ook veel bandenslijtage. "Ik moest rijden alsof ik een race reed, want ik kon anders de banden niet goed houden tot sector drie. Daar moeten we het over hebben, want het was vorig jaar en in de eerste twee trainingen ook al zo."

Robson: Geen idee waar performance verschil vandaan komt

Voor hoofd vehicle performance van Williams Dave Robson was het ook een verrassing dat de snelheid tussen VT3 en de kwalificatie ineens verdween. "De omstandigheden en de set-up waren maar heel licht veranderd", verklaart de Brit. "We moeten goed onderzoeken waar de verschillen vandaan kwamen."