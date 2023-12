Albon trots over 2023: "Dit was mijn sterkste seizoen in de F1"

Dit seizoen bewees Alexander Albon zijn meerwaarde voor Williams, aangezien hij 28 van de in totaal 29 punten voor zijn rekening nam. Het leverde het Britse team de zevende plaats in het constructeurskampioenschap op, het beste resultaat sinds 2017. Albon kwam in zeven Grands Prix in de top-tien en zette zichzelf in de kwalificatie regelmatig in de schijnwerpers. Zo begon hij in Zandvoort, Monza en Las Vegas binnen de top-zes - mede door de goede topsnelheid van de Williams FW45.

"Ik ben erg trots op mijn prestaties", zegt Albon terugblikkend op het seizoen 2023. "Ik zou zeggen dat ik niet de arrogantste persoon ben, maar ik geef mezelf eer, want ik heb het gevoel dat ik een erg sterk seizoen achter de rug heb. De meeste races waren niet makkelijk, maar we hadden ook races dat we de hele tijd in het gevecht zaten. Daar geniet ik van. Dat is de omgeving waarin ik uitblink. Dit was voor mij m'n sterkste jaar in de Formule 1." Hij wijst naar zijn team als belangrijke bijdrager aan het succes. "Die band met het team heeft echt geholpen. Ik heb het gevoel dat we daardoor alles wat we gedaan hebben zo goed hebben kunnen uitvoeren."

De prestaties van Williams schommelden dit seizoen wel behoorlijk. Op circuits waar met minder downforce wordt gereden, zoals Monza en Las Vegas, kwam het team namelijk veel beter uit de verf dan op circuits als Suzuka en Monaco. Volgens Albon zorgde dat voor een wat vertekend beeld, aangezien het team in zijn ogen altijd optimaal presteerde. "Het is gek, want veel mensen denken dat we heel onregelmatig presteren, maar ik denk zelf dat de uitvoering van de weekenden heel constant is geweest", meent Albon. "De auto zelf is vrij inconsistent. We weten dat circuits als Monza en Vegas ons goed liggen, net als koude banen. We weten welke circuits niet bij ons passen: krappe circuits en circuits waar veel wind staat. Onze auto heeft zo zijn momenten. Voor volgend jaar is het onze voornaamste doel om de zwakheden van de auto aan te pakken. Maar de uitvoering was erg sterk en we hebben het beste gemaakt van de mogelijkheden. Dat is ook hoe we die P7 wisten te bemachtigen. Toen we er de auto voor hadden, zorgden we er ook voor dat we punten scoorden. Anderen maakten dan fouten in de strategieën of wat dan ook, waardoor ze punten misliepen."

Williams hoopt in 2024 uiteraard nog een stap vooruit te kunnen zetten en iemand die voor een boost moet zorgen, is de nieuwe chief technical officer: Pat Fry. "De tijd zal het leren", zegt Albon over de impact die Fry op het team zal hebben. "Natuurlijk zit hij pas net in het team, maar hij komt al heel snel op gang. Hij begrijpt volgens mij welke gebieden we moeten verbeteren en hij zal het team begeleiden en mentorschap geven. Dus ik ben erg blij om hem in het team te hebben. We hebben dit jaar ook veel opgeofferd om te focussen op de auto van volgend jaar. We zijn niet veel langer dan onze rivalen doorgegaan met upgraden. Dat kan alleen maar goed zijn. We hebben het minimale gedaan om P7 te worden. En nu richten we onze ogen op volgend jaar. We hebben nu Pat aan boord en het wordt James' [Vowles] eerste echte jaar waarin hij echt leiderschap heeft in de ontwikkeling van de auto. Dus we zullen het zien."