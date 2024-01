De prestaties van Alexander Albon bij het Formule 1-team van Williams worden hoog aangeschreven. De Thai reed in 2023 regelmatig punten bij elkaar en was de enige die in alle kwalificaties sneller was dan zijn teamgenoot. Toch zijn er twijfels of de 27-jarige coureur echt zo goed is, want bij zijn huidige werkgever moest hij het opnemen tegen de rookie Logan Sargeant en eerder bij Red Bull werd hij ruimschoots afgetroefd door Max Verstappen. In gesprek met Motorsport-total.com, een zustersite van Motorsport.com, maakt de coureur zelf zich geen zorgen over deze geluiden. "Het doet mij niets. Uiteindelijk is alleen de beoordeling van mensen die mij aangesteld hebben en die relevant voor mij zijn waardevol", vertelt een openhartige coureur.

Albon weet dat het beoordelen bij de sport hoort, maar benadrukt dat de woorden hem weinig interesseren. "In de Formule 1 vergelijkt men continu, niet in de laatste plaats door commentatoren en de toeschouwers. Het is heel makkelijk om iemand een etiketje te geven. Intern is men tevreden met wat ik doe", verklaart een zelfverzekerde coureur. De Williams-man wordt ook gevraagd of inderdaad zijn zelfvertrouwen is toegenomen. Zijn antwoord is veelzeggend: "Ja!"

Zoals gezegd was zijn tijd bij Red Bull niet succesvol te noemen. Dat beaamt de coureur twee seizoenen na het mislukte avontuur ook, maar denkt dat de situatie nu anders zou zijn. "Het was een zware tijd bij Red Bull Racing", herinnert Albon zich. "Maar dat ligt nu achter mij. Ik ben ervarener dan toen. Ervaring is in F1 een enorm belangrijke factor. Daar werd in mijn tijd met Red Bull geen rekening mee gehouden." Juist door die extra jaren ervaring denkt de in Londen geboren rijder dat de situatie nu wel anders zou zijn. "Ik geloof dat ik nu beter rij als toen."

Ervaring brengt snelheid

Voor Williams was Albon in 2023 van grote waarde. Dankzij de 27 punten die de coureur binnenhaalde noteerde de Britse renstal een zevende plek bij de constructeurs, de beste prestatie voor de formatie sinds 2017. Volgens de Thaise rijder is dat niet gekomen omdat zijn rijden an sich veel beter is. "Daar komen de snellere rondetijden niet vandaan. Dat komt door ervaring, het kennen van de auto's", noemt de coureur. "Men moet begrijpen hoe de auto bij je rijstijl het beste past, hoe je op de limiet kan rijden en vertrouwen in de auto krijgt."