VIDEO: Albon tikt Wall of Champions aan in VT3 F1 Canada

Een van de bekendste stukjes muur in de Formule 1 staat op het circuit in Montreal. Wereldkampioenen als Michael Schumacher en Damon Hill hebben de Wall of Champions van dichtbij bekeken en bijna elk Grand Prix-weekend is het wel raak. De eerste die dit jaar de muur raakte is Alexander Albon. De Williams-coureur tikte in de derde training met de achterkant de muur aan, waarbij zijn ophanging brak. Het betekende voor hem het einde van de sessie.