Alexander Albon zat goed in zijn vel in Zandvoort. Op het circuit in de duinen bewees hij, samen met teamgenoot Logan Sargeant, dat Williams het niet alleen maar hoeft te hebben van circuits waar topsnelheid een belangrijke rol speelt. Op zaterdag bereikten beide coureurs Q3, al was Albon de ster van de show met de vierde tijd terwijl Sargeant crashte. Bijna het hele veld begon op de zachte band aan de race in Zandvoort, maar al tijdens de openingsronde viel er flink wat regen. Sommige coureurs kwamen meteen binnen, andere coureurs een ronde later. Albon niet: hij bleef doorrijden op de zachte band, al was de baan duidelijk te nat voor slicks.

Zo verloor Albon veel tijd op de concurrentie, maar kreeg hij met het opdrogen van de baan weer de kans om een inhaalslag te slaan. Hij kwam terug in de top-tien, bleef buiten toen de safety car de baan op kwam vanwege de gecrashte Sargeant en zou pas in ronde 45 van de 72 binnenkomen voor zijn pitstop. Hij ging van de zesde naar de elfde plaats, maar reed nu op de mediums. Door de regen in de slotfase viel hij weer wat terug door zijn pitstop naar de intermediates om uiteindelijk als achtste over de streep te komen.

"Het was een achtbaan", blikt Albon terug op de knotsgekke race in Zandvoort. "De eerste vijf of zes ronden dacht ik: 'Oké, dat waren de punten.'" Het was volgens Albon echter 'echt belangrijk' dat hij en Williams vasthielden aan hun strategie en dus doorreden op de zachte band. "Je kunt beargumenteren dat wij eerder een pitstop hadden moeten maken voor de intermediates, maar wat wij deden was beter dan wat George [Russell] deed", doelt hij op het feit dat de Mercedes-coureur pas in ronde vier binnenkwam en zo veel posities verloor omdat het grootste deel van het veld wel al op intermediates reed. "Dan zit je in die verschrikkelijke cyclus."

Door die strategie - op de zachte band blijven doorrijden - stond Albon wel voor een lastige taak om een 'mammoetstint' van 44 ronden op die compound te rijden. "Zo'n stint kun je alleen maar rijden als de auto goed is, en de auto was dit weekend erg sterk. Het was heel makkelijk om de bandenslijtage, zowel voor als achter, onder controle te houden." Op de mediumband had Albon een prima tempo te pakken. "Ik haalde P5 en P4 bij en ik dacht: 'Dit is perfect!' Toen vertelden ze me op de boordradio dat er over vijf minuten regen zou komen. Ik dacht toen: 'Niet weer, he.' We moeten die call voor de tweede pitstop herzien."

Gemengde blijdschap

In eerste instantie, de eerste helft van de ronde, had Albon daar nog een goed gevoel bij. "Ik had een overcut op de auto's voor mij, omdat sector 1 en het eerste deel van sector 2 nog droog waren, maar binnen tien seconden ging het van slicks naar [omstandigheden voor] de regenband. Ik kroop in de laatste vier bochten," lacht Albon, "en verloor tijd op Lando en George op de undercut. Dat gebeurt." Albon is lichtjes teleurgesteld dat hij er uiteindelijk geen zesde plaats uit heeft weten te slepen, maar weet ook dat de achtste plek een 'fantastisch resultaat' is voor Williams. "We hadden het tempo hier, daar kan geen misverstand over bestaan. Dit is ons sterkste weekend geweest, zo goed heb ik me nog nooit gevoeld in de auto in mijn tijd bij Williams. Er zijn zoveel positieve dingen die we hiervan kunnen meenemen."

"Ik denk dat we een beetje pech hebben gehad", voegt Albon nog toe. "Op een vreemde manier namen wij niet de risico's die anderen wel namen om zo vroeg naar binnen te komen voor de intermediates. In die zin was het best een risico om dat te doen, omdat het nog niet [goed genoeg was] voor inters was toen ze binnenkwamen, maar tijdens die ronde [daarna] was dat wel zo. Het is wat het is. Ik ben erg blij... soort van", lacht hij. "Gemengde blijdschap."

Albon legt uit dat de keuze om buiten te blijven in de beginfase gebaseerd was op het feit dat het team niet had verwacht dat de bui zo lang zou duren en zo hevig zou zijn. "Het leek net Thailand: een moesson elke keer dat ik hier race. Het is ongelofelijk. Op dat moment ben je al te laat. Het zijn letterlijk tien seconden die het op zijn kop zetten. Bij regen heb je normaliter dat het eerst begint te miezeren, waarna het front je bereikt. Hier was het alles of niets, net alsof je een lichtschakelaar omzet. We zullen er opnieuw naar kijken."

Gevraagd hoe sterk Williams ten opzichte van de rest was in Zandvoort, stelt Albon dat zij op gelijke hoogte stonden met de Aston Martins en Ferrari's. "Als je erover nadenkt: in die eerste stint verloren we - over de hele stint - misschien iets van twee seconden op de Aston en Ferrari voor ons. En wij reden op banden die tien of vijftien ronden ouder waren. We waren erg sterk en weet je, we haalden een Mercedes in. Natuurlijk hadden we een bandenvoordeel, maar om hier een auto in te halen moet je 1,5 seconde sneller zijn. En dat deden we. Dat geeft me veel vertrouwen voor Monza, maar tegelijkertijd verwart het me een beetje."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Nederland