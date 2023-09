VIDEO: Albon stuitert tijdens VT1 F1 Monza van de baan en door het grind In zijn vliegende ronde lukte het Williams-coureur Alexander Albon niet om zijn auto op de baan te houden. De Thai wilde door de Variante Ascari de kerbs goed gebruiken, maar ging net wat te enthousiast door de chicane heen. Een kort uitstapje door de grindbak was het resultaat, zonder grote schade. Ook zagen we dat er een rookpluimpje achter de Ferrari vandaan komen bij het uitrijden van de pits.