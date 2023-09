In Singapore werd Alexander Albon het slachtoffer van een late divebomb van Sergio Perez in bocht 13. Hij viel daardoor hard terug terwijl Perez na afloop van de race een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Dat had echter geen gevolgen voor het resultaat, aangezien de Red Bull-coureur genoeg marge had om de achtste plaats vast te houden. Ook op het circuit van Suzuka had Albon een close call met Perez en even later had hij ook goed zicht op de crash tussen Perez en Kevin Magnussen. Dat kwam de Mexicaan - die wees naar een gebrek aan grip aan de voorkant als oorzaak - opnieuw op een tijdstraf van vijf seconden te staan, maar weer had het geen gevolgen voor zijn resultaat omdat hij later zou uitvallen en enkel de baan op zou komen om die tijdstraf in te lossen om een gridstraf in Qatar te voorkomen.

Albon is daarom van mening dat een gebrek aan consequenties risicovolle acties niet afschrikt. "In bocht 11 deed hij hetzelfde bij mij", zei Albon, gevraagd door Motorsport.com naar de fouten van Perez in achtereenvolgende races. "Ik ontweek het. Toen deed hij het opnieuw bij Kevin. Ik zat achter hem, dus ik had het beste zicht van iedereen. Het is duidelijk dat het de coureurs niet echt iets leert, want de straffen zijn niet streng genoeg. Ik bedoel, het is twee races achter elkaar [dat hij dit doet]."

Magnussen liet na afloop van de Grand Prix van Japan weten dat het contact met Perez zijn middag had verpest. "Ik werd gewoon in de rondte getikt door Perez en dat heeft onze race verpest. We moesten een pitstop maken en het was te vroeg voor de tweestopper die we volgden en de bandenslijtage die we hadden. Het was gewoon te vroeg om een pitstop te maken, maar we moesten wel." Zelf oordeelt Magnussen wat minder fel over de tijdstraf van vijf seconden en wijst hij vooral naar het beeld dat Perez voor zichzelf neerzet. "Ik bedoel, de vijf seconden... Hij bestraft zichzelf. Het ziet er niet goed uit voor hem, maar het is wat het is. We racen, hij bevond zich in een waardeloze positie en maakte een waardeloze move."

Gevolgen niet beoordelen

Haas F1-teambaas Guenther Steiner was het eens met zijn coureur. "Natuurlijk kan Checo de druk voelen", zegt Steiner tegen Motorsport.com. Hij doelt daarmee op de druk die op zijn positie bij Red Bull Racing staat. "Je weet welke druk hij voelt en dan gebeuren dit soort dingen. Hij had al een straf voordat hij ons raakte. Ik weet niet precies wat hij deed tijdens de safety car, maar hij overtrad de regels. En natuurlijk wat meer druk en dan gebeuren die dingen. Het is vijf seconden, maar er zijn geen gevolgen, want hij is daarna uitgevallen. Ik ben nooit blij als iemand uitvalt, maar hij heeft onze race kapot gemaakt dus daar ben ik ook niet blij om."

Mercedes-coureur George Russell, tevens voorzitter van coureursvakbond GPDA, is het met Albon eens en stelt dat er naar de straffen gekeken moet worden. "Als ik terugkijk op Austin vorig jaar, toen ik een fout maakte bij Carlos [Sainz] en ik een tijdstraf van vijf seconden kreeg, dat was echt wel een drive-through waard. Het is lastig omdat we altijd zeggen dat we niet de gevolgen van het incident moeten beoordelen, maar soms moet je dat wel doen. Dat moet ik dus evalueren."

Video: Het incident tussen Perez en Magnussen in Japan