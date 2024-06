Williams heeft na de sprintkwalificatie op de Red Bull Ring wijzigingen doorgevoerd aan de auto van Alexander Albon. Het team had hiervoor weliswaar toestemming van de FIA gekregen, maar omdat parc fermé vanaf de start van de sprintkwalificatie tot en met de finish van de sprintrace van kracht is, moet de Thaise coureur de sprint vanuit de pitstraat starten.

Veel verliest Albon er niet mee. De Williams-coureur bleef vrijdag in de sprintkwalificatie op P19 steken; hij hield alleen Zhou Guanyu achter zich. Het was de eerste keer dat Albon in een kwalificatie werd verslagen door zijn teamgenoot Logan Sargeant. De Amerikaan ging wel door naar het tweede segment en kwalificeerde zich uiteindelijk als vijftiende voor de Oostenrijkse sprint.

“Ik kreeg het niet voor elkaar in de bochten 3 en 4. Ik worstelde met de balans en kreeg het gewoon niet voor elkaar”, reageerde Albon na afloop van de sprintkwalificatie. “Ik probeerde wat te spelen met een andere manier van rijden en andere middelen, maar dat heeft niet echt gewerkt. Je hebt één kans in de sprintkwalificatie, maar ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Ik heb er spijt van dat ik niet agressiever ben geweest in mijn wijzigingen tussen de vrije training en sprintkwalificatie. We gaan nu nog meer veranderingen doorvoeren en proberen er zaterdag meer uit te halen.”

Het doorvoeren van die veranderingen is inmiddels gebeurd, wat Albon op een ‘pit lane start’ komt te staan. Het is de tweede keer op rij dat hij vanuit de pitstraat moet vertrekken. Vorige week overkwam hem hetzelfde voor de Grand Prix van Spanje, nadat Williams - zonder toestemming van de FIA - nieuwe motoronderdelen in zijn auto had geplaatst.

Tussen het einde van de sprintrace en de start van de kwalificatie voor de hoofdrace geldt overigens geen parc fermé, waardoor de teams en coureurs dan meer vrijheid hebben om zaken aan te passen. Vanaf de start van de kwalificatie gaat parc fermé vervolgens weer in.

F1-update: Onze terugblik op de vrijdag in Oostenrijk