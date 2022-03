Albon: Nieuwe safety car-procedure moet wellicht herzien worden

De safety car schoot in de 46ste ronde van de openingswedstrijd in gang omdat de wagen van AlphaTauri-coureur Pierre Gasly in vuur en vlam stond. Drie ronden later stelde de FIA de teams op de hoogte dat de auto’s op een ronde achterstand, zes in totaal, het veld mochten inhalen en terug naar de staart van het veld mochten rijden. Zoals gewoonlijk kwam de safety car een ronde later naar binnen. Maar omdat de achterblijvers pas in de laatste sector aan hun inhaalacties mochten beginnen, hadden ze geen aansluiting bij de herstart.

Lance Stroll, de leider van het treintje achterblijvers, kwam zo’n twintig seconden na de auto voor hem over de finish. Alexander Albon reed nog eens acht seconden achter Stroll op de vijftiende plaats en zet vraagtekens bij de manier waarop achterblijvers behandeld worden. “Ze hebben na het hele gedoe in Abu Dhabi een regel opgesteld en er is één ronde om de rest bij te halen, maar dat is niet genoeg”, zegt Albon in gesprek met Motorsport.com. “Ten eerste was het qua veiligheid wel te doen, maar we moesten voluit racen terwijl de safety car nog op de baan was. Ik weet niet zeker hoe we het moeten doen, we gaan op deze manier heel hard rijden om de leiders bij te halen. Ik weet niet of dit het nu beter maakt. Wat mij betreft is het er slechter op geworden omdat het veld verder uitgespreid wordt, we zaten in onze eigen race en dat is wellicht iets om te herzien.”

Het veelbesproken Artikel 55.13 is kort voor de start van het seizoen aangepast. Daar staat nu in dat ‘alle’ achterblijvers de safety car moeten passeren voordat de race hervat kan worden. De kwestie waar Albon aan refereert, heeft weinig te maken met de bewuste passage in het reglement. Het is normaal dat de achterblijvers één ronde krijgen voordat de race hervat wordt. De wedstrijdleiding heeft echter de macht om te besluiten de safety car een ronde langer buiten te houden.