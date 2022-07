Albon na reparaties toch met Williams F1-upgrade in Oostenrijk

De thuisrace op Silverstone was voor Williams het ideale moment om een grootschalige upgrade te introduceren voor de FW44. Alleen Alexander Albon kon er in Groot-Brittannië gebruik van maken, maar veel plezier heeft hij er niet van gehad in de race. Terwijl de meeste aandacht bij de startcrash uitging naar Zhou Guanyu, maakte de Thai een forse klap nadat hij van achteren werd aangetikt door Sebastian Vettel. De Williams ging frontaal de pitmuur in, waarna Albon per helikopter naar het ziekenhuis werd gebracht voor controles. Later op zondag werd hij daar zonder kwetsuren ontslagen.

Het betekende echter ook dat een groot aantal nieuwe onderdelen beschadigd raakte. Door het gebrek aan reserveonderdelen stonden er ineens vraagtekens achter of hij in Oostenrijk wel over de upgrade kon beschikken, omdat die race dit weekend alweer volgt. Gelukkig heeft Williams de bewuste onderdelen kunnen repareren of vervangen, waardoor de upgrade gewoon op de bolide van Albon zit tijdens de sprintrace en de gewone race op de Red Bull Ring. Dat zegt Dave Robson, head of vehicle engineering bij de in Grove gevestigde renstal.

"Nadat de auto van Alex afgelopen weekend beschadigd raakte bij de start, is het logistiek lastig om meteen door te gaan naar een sprintevenement", legt Robson uit. "Het is ons echter gelukt om het meeste van Alex' auto zodanig te repareren of vervangen dat we vrijdag door kunnen gaan met het leren begrijpen van de upgrades tijdens de eerste vrije training. Er is heel weinig tijd om de auto aan te passen voordat die in parc fermé belandt bij een sprintevenement, dus we moeten moedig zijn voor aanvang van VT1 als we door willen gaan met de prestaties verbeteren."

Dat Williams erin is geslaagd om de upgrades gereed te maken voor het weekend in Oostenrijk kan op de complimenten van Albon rekenen. Hij hoopt ook dat het team nu de kans krijgt om meer te weten te komen over wat de nieuwe onderdelen opleveren, nadat de meeste trainingen in Silverstone onder natte omstandigheden werden verreden. "Het is natuurlijk teleurstellend dat we de nieuwe upgrade vorige week niet echt goed konden testen. Als we echter vooruitkijken naar Oostenrijk, weet ik dat het team keihard gewerkt heeft om de reparaties uit te voeren. We zijn er dus klaar voor om die verder te testen en meer data te vergaren", zegt Albon. "De sprintrace beperkt onze trainingstijd, maar het is goed om weer op pad te gaan en te zien wat we met deze auto kunnen doen."